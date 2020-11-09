Luiz Adriano se isola como artilheiro do Palmeiras em 2020

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O Palmeiras venceu, no último domingo (08), o Vasco, por 1 a 0, e o gol da vitória do Verdão foi marcado por Luiz Adriano, que, com isso, se isolou como artilheiro do Verdão em 2020.

Na atual temporada, o camisa 10 do Verdão disputou 38 partidas, marcando 15 vezes, uma a mais que Willian, vice artilheiro da equipe. Os atletas, além disso, estão empatados em participações para gols (somando tentos e assistências), com 18 cada.No ano passado, Gustavo Scarpa e Dudu foram os goleadores máximos do Alviverde no com 14 tentos, marca também superada por Luiz com o gol feito em São Januário.

O centroavante palmeirense, que conta com a melhor média de gols da história do Allianz Parque (0,5 por jogo), também passou a marca dos artilheiros do ano passado, Scarpa e Dudu, que anotaram 14 tentos, e não está longe dos números de Borja, em 2018, que balançou as redes 20 vezes.