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futebol

Luiz Adriano se isola como artilheiro do Palmeiras em 2020

Atacante marcou 15 vezes na temporada e superou Willian no quesito. Camisa 10 também já passou número de tentos dos principais goleadores do Palmeiras no ano passado
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LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 12:00

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 12:00

Crédito: Maga Jr/Ofotográfico
O Palmeiras venceu, no último domingo (08), o Vasco, por 1 a 0, e o gol da vitória do Verdão foi marcado por Luiz Adriano, que, com isso, se isolou como artilheiro do Verdão em 2020.
Na atual temporada, o camisa 10 do Verdão disputou 38 partidas, marcando 15 vezes, uma a mais que Willian, vice artilheiro da equipe. Os atletas, além disso, estão empatados em participações para gols (somando tentos e assistências), com 18 cada.No ano passado, Gustavo Scarpa e Dudu foram os goleadores máximos do Alviverde no com 14 tentos, marca também superada por Luiz com o gol feito em São Januário.
O centroavante palmeirense, que conta com a melhor média de gols da história do Allianz Parque (0,5 por jogo), também passou a marca dos artilheiros do ano passado, Scarpa e Dudu, que anotaram 14 tentos, e não está longe dos números de Borja, em 2018, que balançou as redes 20 vezes.
Na última partida, o artilheiro Luiz Adriano sentiu dores e, por isso, é dúvida para o próximo confronto do Verdão, contra o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira (11), às 16h30 (horário de Brasília).

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