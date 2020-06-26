Luiz Adriano faz homenagem e coloca nome de infectologista em chuteira

- O Emílio Ribas conta com os maiores profissionais da saúde. A doutora Marta é uma das infectologistas do hospital. Fica aqui minha homenagem a ela e todos os profissionais de saúde - escreveu o camisa 10 do Verdão.E MAIS:Luxemburgo tem alta e pode voltar a trabalhar semana que vemPreocupação com esposa, emoção, Palmeiras: Luxa no hospitalGustavo Gómez chega de carro do Paraguai e se apresentaBotafogo quer Victor Luis por empréstimo e busca acordoConfira a publicação de Luiz Adriano, no Instagram, com a homenagem: Ver essa foto no Instagram Saudade dos gramados ⚽️ Dra. Marta Ramalho, infectologista do Emílio Ribas (SP). O Emílio Ribas foi o primeiro hospital da rede pública a ficar lotado devido ao COVID-19. Por isso, conta com os maiores profissionais da saúde. A doutora Marta é uma das infectologistas do hospital. Fica aqui minha homenagem a ela e todos os profissionais de saúde. ❤️@adidasbrasil #nemeziz Uma publicação compartilhada por Luiz Adriano #10 (@luizadrianinho) em 26 de Jun, 2020 às 9:58 PDT E MAIS: