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futebol

Luiz Adriano faz homenagem e coloca nome de infectologista em chuteira

Atacante do Palmeiras escreveu em seu calçado o nome de Marta Ramalho, médica do Emílio Ribas, primeiro hospital da rede pública paulista a ficar lotado devido a COVID-19...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 19:40

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 19:40
Crédito: Luiz Adriano usou chuteira para homenagear infectologista na pandemia de COVID-19 (Reprodução/Instagram
Luiz Adriano publicou em seu Instagram uma homenagem a profissionais de saúde nessa pandemia do coronavírus. O centroavante do Palmeiras escreveu na chuteira o nome de Marta Ramalho, infectologista do Emílio Ribas, primeiro hospital da rede pública de São Paulo a ficar lotado devido a COVID-19.
- O Emílio Ribas conta com os maiores profissionais da saúde. A doutora Marta é uma das infectologistas do hospital. Fica aqui minha homenagem a ela e todos os profissionais de saúde - escreveu o camisa 10 do Verdão.E MAIS:Luxemburgo tem alta e pode voltar a trabalhar semana que vemPreocupação com esposa, emoção, Palmeiras: Luxa no hospitalGustavo Gómez chega de carro do Paraguai e se apresentaBotafogo quer Victor Luis por empréstimo e busca acordoConfira a publicação de Luiz Adriano, no Instagram, com a homenagem: Ver essa foto no Instagram Saudade dos gramados ⚽️ Dra. Marta Ramalho, infectologista do Emílio Ribas (SP). O Emílio Ribas foi o primeiro hospital da rede pública a ficar lotado devido ao COVID-19. Por isso, conta com os maiores profissionais da saúde. A doutora Marta é uma das infectologistas do hospital. Fica aqui minha homenagem a ela e todos os profissionais de saúde. ❤️@adidasbrasil #nemeziz Uma publicação compartilhada por Luiz Adriano #10 (@luizadrianinho) em 26 de Jun, 2020 às 9:58 PDT E MAIS:

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