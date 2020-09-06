Luis Suárez buscará obter cidadania italiana na segunda-feira para não contar como estrangeiro na Juventus

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Perto de acertar a transferência para a Juventus, o atacante Luis Suárez deve se dirigir ao Consulado da Itália em Barcelona na segunda-feira (7) para obter o passaporte do país, de acordo com o programa uruguaio 'Polideportivo'.Desta forma, Suárez ajudaria a Juve ao não ocupar um dos postos de estrangeiro no elenco. Porém, a realização do trâmite não significa que tudo está acertado entre as partes.

O atacante ainda precisa se desvincular do Barça, e o clube espanhol quer receber alguma compensação financeira para liberá-lo, assim como aconteceu com Rakitic, que foi para o Sevilla.