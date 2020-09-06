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Luis Suárez buscará obter cidadania italiana na segunda-feira para não contar como estrangeiro na Juventus

De acordo com o programa uruguaio 'Polideportivo', o atacante irá ao consulado italiano em Barcelona para obter o passaporte do país; negócio com a Juve está avançado...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 13:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2020 às 13:53
Crédito: AFP
Perto de acertar a transferência para a Juventus, o atacante Luis Suárez deve se dirigir ao Consulado da Itália em Barcelona na segunda-feira (7) para obter o passaporte do país, de acordo com o programa uruguaio 'Polideportivo'.Desta forma, Suárez ajudaria a Juve ao não ocupar um dos postos de estrangeiro no elenco. Porém, a realização do trâmite não significa que tudo está acertado entre as partes.
O atacante ainda precisa se desvincular do Barça, e o clube espanhol quer receber alguma compensação financeira para liberá-lo, assim como aconteceu com Rakitic, que foi para o Sevilla.
Suárez tem mais um ano de contrato com o clube catalão, além de uma extensão opcional caso jogue 60% das partidas. De acordo com o jornal 'Marca', ele e a Juventus já acertaram bases salariais: dois anos de contrato com uma possível extensão, recebendo R$ 62 milhões neste período (aproximadamente R$ 2,5 milhões por mês).

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