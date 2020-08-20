futebol

Luis Phelipe comemora reestreia no Bragantino com gol

Atacante conseguiu entrar na etapa final e deu o primeiro triunfo ao Massa Bruta no Brasileirão 2020...
LanceNet

LanceNet

20 ago 2020 às 00:43

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 00:43

Crédito: Ari Ferreira/Bragantino
Habemus vitória. Depois de três rodadas de muita expectativa, o Bragantino enfim venceu no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, o Massa Bruta correu atrás do resultado e foi premiado na reta final do confronto.O nome da noite foi o atacante Luis Phelippe, que anotou o gol da vitória aos 38 minutos da etapa final e deu respiro ao time de Felipe Conceição.
De volta ao time de Bragança, o atacante que teve passagem pelo RB da Áustria, comentou a sua reestreia com gol.
‘Estou muito feliz em reestrear pelo Bragantino e, no Brasileirão, conseguir fazer o gol. Não fui muito feliz durante a passagem na Áustria. Agora, estou muito feliz de ter retornado e quero voltar a jogar bem’, declarou.
O Bragantino volta a campo no próximo domingo, quando encara o Coritiba, no Nabi Abi Chedid.

Tópicos Relacionados

bragantino
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

