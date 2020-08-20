Luis Phelipe comemora reestreia no Bragantino com gol

Habemus vitória. Depois de três rodadas de muita expectativa, o Bragantino enfim venceu no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, o Massa Bruta correu atrás do resultado e foi premiado na reta final do confronto.O nome da noite foi o atacante Luis Phelippe, que anotou o gol da vitória aos 38 minutos da etapa final e deu respiro ao time de Felipe Conceição.
De volta ao time de Bragança, o atacante que teve passagem pelo RB da Áustria, comentou a sua reestreia com gol.
‘Estou muito feliz em reestrear pelo Bragantino e, no Brasileirão, conseguir fazer o gol. Não fui muito feliz durante a passagem na Áustria. Agora, estou muito feliz de ter retornado e quero voltar a jogar bem’, declarou.
O Bragantino volta a campo no próximo domingo, quando encara o Coritiba, no Nabi Abi Chedid.