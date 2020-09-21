Luís Henrique vai à França para fazer exames; Olympique fará proposta após resultados

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo deu um novo passo para finalizar a venda de Olympique de Marselha. Os dois clubes chegaram a um consenso sobre valores, mas o clube francês quer ter certeza que o atacante está recuperado de uma pubalgia antes de realizar a proposta oficial. O jogador de 18 anos está a caminho da França e vai desembarcar em solos europeus nesta terça-feira.

A notícia da viagem foi dada primeiramente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. Luís Henrique vai direto para Marselha com o intuito de realizar exames físicos e médicos. Se aprovado, o clube francês realizará a proposta. Os valores, por temor de penhoras por parte do Botafogo, não foram revelados.

Luís Henrique não entra em campo desde o empate sem gols com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 2 de setembro. Desde então, são cinco partidas sem atuar. O atacante estava sendo preparado pelo departamento médico do Alvinegro para retornar contra o Vasco, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.O OM quer ter certeza que tudo está certo com o jogador. Internamente, o Botafogo adere cautela para tratar da negociação, que tem potencial para ser a maior venda da história do clube.