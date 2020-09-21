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Luís Henrique vai à França para fazer exames; Olympique fará proposta após resultados

Clube francês quer ter certeza que atacante está recuperado de pubalgia antes de submeter proposta oficial; atleta de 18 anos chega à Europa nesta terça-feira...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 19:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 19:07
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo deu um novo passo para finalizar a venda de Olympique de Marselha. Os dois clubes chegaram a um consenso sobre valores, mas o clube francês quer ter certeza que o atacante está recuperado de uma pubalgia antes de realizar a proposta oficial. O jogador de 18 anos está a caminho da França e vai desembarcar em solos europeus nesta terça-feira.
A notícia da viagem foi dada primeiramente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!. Luís Henrique vai direto para Marselha com o intuito de realizar exames físicos e médicos. Se aprovado, o clube francês realizará a proposta. Os valores, por temor de penhoras por parte do Botafogo, não foram revelados.
Luís Henrique não entra em campo desde o empate sem gols com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 2 de setembro. Desde então, são cinco partidas sem atuar. O atacante estava sendo preparado pelo departamento médico do Alvinegro para retornar contra o Vasco, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.O OM quer ter certeza que tudo está certo com o jogador. Internamente, o Botafogo adere cautela para tratar da negociação, que tem potencial para ser a maior venda da história do clube.
O Botafogo tem 40% dos direitos federativos de Luís Henrique. Os outros 60% são do Três Passos Atlético Clube (TAC), do Rio Grande do Sul, dono do passe do atleta. Os empresários do jogador estiveram no Rio de Janeiro para debater os próximos passos do atacante com a diretoria do Alvinegro.

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