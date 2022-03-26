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futebol

Luís Castro tem a missão de engatar a engrenagem de um Botafogo que mudou de paradigma

Com projeto bem estruturado e reforçado com aval também do novo comandante, Alvinegro aguarda que o técnico dê a competitividade desejada à equipe ...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 06:00
A mudança de panorama do Botafogo já foi muito significativa neste período de espera por Luís Castro. Em paralelo às negociações como o comandante, a nova cúpula alvinegra não deixou de preparar o novo olhar para o Alvinegro. Oficializado, o treinador português tem a missão de engatar a engrenagem de um projeto feito sob medida para tornar a equipe mais competitiva.Ao chegar no domingo (27), às 6h, no Aeroporto do Galeão, o novo comandante já sabe que terá ao seu dispor um elenco mais qualificado. Além do setor defensivo trazer o lateral Saravia e o zagueiro Philipe Sampaio, o meio tem nomes de maior qualidade para o elenco botafoguense: além do recém-apresentado Patrick de Paula, Oyama foi contratado em definitivo e Lucas Piazon também está no clube.
Outros nomes seguem em pauta na diretoria, como o meia Lucas Fernandes e o atacante Victor Sá. O diretor de futebol André Mazzuco, porém, pregou cautela e indicou que a chegada do português contribuirá para esta transição.
- Estamos aumentando o nível dentro das condições possíveis. É uma corrida contra o tempo, com outras situações em paralelo para resolver. É importante o treinador para entender que é a longo prazo, mas temos que fazer a curto prazo também. Temos pretensões de preencher lacunas da equipe para fazer campeonato minimamente competitivo e que dê tempo de estruturar coisas que são importantes para o Botafogo - afirmou durante entrevista coletiva na sexta-feira passada (25).
Castro também terá um papel importante nesta mudança de panorama.
- Temos o entendimento de que temos atletas que podem ser potencializados dentro do nosso elenco e vão nos ajudar no processo - disse.
O novo treinador já conta os dias para arregaçar as mangas.
Crédito: ComandantechegaráaoRionodomingonoAeroportodoGaleão(Foto:Divulgação/Al-Duhail

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