Luís Castro, do Botafogo, exalta Manga no Dia do Goleiro: 'Maiores referências da posição'

Luís Castro não deixou a oportunidade passar para exaltar Manga, um dos maiores ídolos da história do Botafogo e o aniversariante do dia. O ex-atleta completou 85 anos nesta terça-feira - seu nascimento, inclusive, é o motivo de 26 de abril ser o "Dia do Goleiro".+ VÍDEO: Assista aos melhores momentos do empate entre Atlético-GO e Botafogo pelo Brasileirão

O treinador português exaltou o ex-goleiro justamente pelo dia do arqueiro, o incluindo ainda na "Família Botafogo", senso de coletivo que o comandante tem tentado implementar desde que chegou ao clube.

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– No DIA DO GOLEIRO, lembrar uma das maiores referências na posição, pertencente à FAMÍLIA BOTAFOGO: MANGA - escreveu, no Instagram.

Vale lembrar que Luís Castro encontrou com Manga no vestiário do Maracanã contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca, no primeiro dia do português no Brasil.

Nas redes sociais, o Botafogo também parabenizou Manga, um dos melhores goleiros da história do clube.