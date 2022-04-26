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Luís Castro, do Botafogo, exalta Manga no Dia do Goleiro: 'Maiores referências da posição'

Treinador português valorizou Manga, ex-atleta que faz aniversário nesta terça-feira e dá nome ao 'Dia do Goleiro', e afirmou que ídolo também faz parte da 'Família Botafogo'...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 19:03
Luís Castro não deixou a oportunidade passar para exaltar Manga, um dos maiores ídolos da história do Botafogo e o aniversariante do dia. O ex-atleta completou 85 anos nesta terça-feira - seu nascimento, inclusive, é o motivo de 26 de abril ser o "Dia do Goleiro".+ VÍDEO: Assista aos melhores momentos do empate entre Atlético-GO e Botafogo pelo Brasileirão
O treinador português exaltou o ex-goleiro justamente pelo dia do arqueiro, o incluindo ainda na "Família Botafogo", senso de coletivo que o comandante tem tentado implementar desde que chegou ao clube.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
– No DIA DO GOLEIRO, lembrar uma das maiores referências na posição, pertencente à FAMÍLIA BOTAFOGO: MANGA - escreveu, no Instagram.
Vale lembrar que Luís Castro encontrou com Manga no vestiário do Maracanã contra o Fluminense, pela semifinal do Carioca, no primeiro dia do português no Brasil.
Nas redes sociais, o Botafogo também parabenizou Manga, um dos melhores goleiros da história do clube.
Crédito: LuísCastro,treinadordoBotafogo,aoladodeManga(Foto:Divulgação/Botafogo

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