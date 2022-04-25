Luís Castro, do Botafogo, cita busca por ambição: 'Duvidem sempre de quem vos diz que não é possível'

O treinador do Botafogo, além de estrategista e com ênfase em treinamentos táticos, dá muita importância para as relações humanas. Ele cita com exaustão o termo "família Botafogo" para tratar jogadores, funcionários e torcida do Glorioso.PUBLICAÇÃO DE LUÍS CASTRO:​"Ambição, esse sentimento que permanentemente toma conta de nós.Ambição de ser melhor;Ambição de atingir determinado objetivo;Ambição de ter sucesso;Ambição de ganhar;Ambição de ser feliz;Ambição de fazer os outros felizes;Ambição de participar na mudança, para um mundo melhor;Ambição, ambição, ambição, ambição…A ambição pode ser produzida? Há uma fórmula? Ensina-se? Ou nasce conosco? Porque é que uns têm mais ambição do que outros? E como é que se convive com ela quando não existe a possibilidade de a pôr em prática?Tanta ambição eu tinha de tantas coisas quando era pequeno; tantas coisas e sonhos ficaram pelo caminho!Esses sonhos deixados pelo caminho alimentam agora o enorme desejo de que o mundo dê condições de conquista a todos aqueles que ambicionam; mundo que muitas vezes não dá o tempo e a oportunidade, pelo contrário, comprime e esmaga a ambição.Que a ambição respire e viva em cada um de nós e nos permita cumprir objetivos.Que viva a AMBIÇÃO.Que ninguém vos diga: Para quê tanta ambição?Duvidem sempre de quem vos diz que não é possível. Ou de quem repete que não vale a pena. Persistam sempre. Alimentem a ambição que existe dentro de vós, permitam que ela possa guiar-vos a vida e aproximar-vos da possibilidade do êxito.A ambição nunca deve ser cega mas sempre atenta, com respeito por todos os que nos rodeiam. Ambição sim, com todo o respeito."