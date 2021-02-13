Lúcio Flávio lamenta novo revés do Botafogo no Brasileiro 'pelos jovens' e por erros em lances de bola aérea

Crédito: Resultado mais uma vez ruim, a gente lamenta outra vez', diz comandante alvinegro (Vítor Silva/Botafogo

O técnico Lúcio Flávio lamentou o fato do Botafogo não conseguir conter a força ofensiva do Goiás e sair de campo derrotado por 2 a 0 neste sábado, no Estádio Hailé Pinheiro. Em entrevista coletiva, o comandante justificou a opção por um trio de zaga formado por Marcelo Benevenuto, Kanu e Sousa.

- Sabíamos que íamos enfrentar um Goiás sendo ainda vivo dentro do campeonato. Criamos uma estratégia para aumentar a defesa, analisamos a força deles na bola aérea. Infelizmente logo tomamos o gol, onde deixamos de atacar a bola e eles tiveram o controle por alguns momentos no primeiro tempo. No segundo tempo, tivemos uma melhora com as mudanças mas, quando estávamos bem, tentando encontrar algo novo, outra vez tomamos um gol de bola cruzada na finalização de Fernandão - declarou.

Lúcio Flávio não escondeu sua decepção diante do resultado do duelo com o Esmeraldino.

- Resultado mais uma vez ruim, a gente lamenta outra vez. Buscamos, os meninos deram o seu melhor, mas não conseguimos achar um bom resultado - afirmou.