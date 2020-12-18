Luccas Claro tem lesão constatada e desfalca o Fluminense no Brasileirão

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense tem um problema confirmado para a sequência do Campeonato Brasileiro. O clube informou, na tarde desta sexta-feira, que o zagueiro Luccas Claro teve uma lesão na coxa direita detectada. Ainda não se sabe, portanto, se o atleta estará disponível para a partida contra o São Paulo, na semana que vem, no Maracanã.

O defensor já iniciou tratamento com o departamento médico do Tricolor e está sob cuidados internos. Desta forma, Matheus Ferraz e Nino são as opções restantes para Marcão formar a dupla de zagueiros do clube das Laranjeiras - Yuri, volante de origem, também pode cumprir a função.

Luccas Claro teve que ser substituído na partida contra o Atlético-GO, na última quarta-feira, com dores. O zagueiro saiu de campo com apenas 30 minutos do primeiro tempo, dando lugar ao próprio Matheus Ferraz.