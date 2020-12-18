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Luccas Claro tem lesão constatada e desfalca o Fluminense no Brasileirão

Zagueiro tem problema na coxa direita detectado e já está em tratamento pelo departamento médico do clube das Laranjeiras...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 14:21

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 14:21

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense tem um problema confirmado para a sequência do Campeonato Brasileiro. O clube informou, na tarde desta sexta-feira, que o zagueiro Luccas Claro teve uma lesão na coxa direita detectada. Ainda não se sabe, portanto, se o atleta estará disponível para a partida contra o São Paulo, na semana que vem, no Maracanã.
O defensor já iniciou tratamento com o departamento médico do Tricolor e está sob cuidados internos. Desta forma, Matheus Ferraz e Nino são as opções restantes para Marcão formar a dupla de zagueiros do clube das Laranjeiras - Yuri, volante de origem, também pode cumprir a função.
Luccas Claro teve que ser substituído na partida contra o Atlético-GO, na última quarta-feira, com dores. O zagueiro saiu de campo com apenas 30 minutos do primeiro tempo, dando lugar ao próprio Matheus Ferraz.
O Tricolor é o sétimo colocado do Brasileirão com 40 pontos e sonha com uma vaga na próxima Libertadores. A distância para Palmeiras, Internacional e Grêmio, equipes nas três posições acima, é de apenas um ponto.

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