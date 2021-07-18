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Luccas Claro lamenta derrota do Fluminense, mas ressalta dificuldade do Grêmio: 'Não dá para desmerecer'

Gaúchos venceram os cariocas com pênalti no fim e conquistaram o primeiro triunfo no Brasileirão, saindo da lanterna da competição...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 23:14

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 23:14
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Com um time misto por conta da Libertadores, o Fluminense fez uma partida sonolenta e acabou derrotado pelo Grêmio, até então lanterna, por 1 a 0 no Maracanã. O duelo deste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi definido por um pênalti já nos minutos finais. Após o confronto, o zagueiro Luccas Claro lamentou o resultado, mas ressaltou o peso dos adversários, mesmo vivendo má fase.
+ ATUAÇÕES: Gabriel Teixeira se salva na derrota do Fluminense para o Grêmio; Calegari é o pior do jogo
- O impacto da derrota é grande. Nós buscamos o resultado a todo momento, foi claro isso, nós trabalhamos a bola, tentamos chegar no ataque. Mas, sobre o último colocado, não tem isso. É o Grêmio, nós respeitamos muito, marcamos. Sabemos da qualidade, não dá para desmerecer porque estava em último - avaliou o jogador ao "Premiere".
Veja a tabela do Brasileirão
- Um jogo difícil, já sabíamos disso. Infelizmente não conseguimos o último detalhe para fazer o gol, mas passou, faz parte. Todos os jogos são difíceis. Já temos uma outra decisão pela frente e temos que estar concentrados para classificar - completou.
O Fluminense é o oitavo colocado do Brasileirão, com 17 pontos, mas ainda pode cair dependendo dos outros resultados da rodada. A equipe volta a entrar em campo na próxima terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no duelo de volta das oitavas da Libertadores contra o Cerro Porteño. A ida foi 2 a 0 para o Tricolor.

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