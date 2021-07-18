Luccas Claro lamenta derrota do Fluminense, mas ressalta dificuldade do Grêmio: 'Não dá para desmerecer'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Com um time misto por conta da Libertadores, o Fluminense fez uma partida sonolenta e acabou derrotado pelo Grêmio, até então lanterna, por 1 a 0 no Maracanã. O duelo deste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi definido por um pênalti já nos minutos finais. Após o confronto, o zagueiro Luccas Claro lamentou o resultado, mas ressaltou o peso dos adversários, mesmo vivendo má fase.

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- O impacto da derrota é grande. Nós buscamos o resultado a todo momento, foi claro isso, nós trabalhamos a bola, tentamos chegar no ataque. Mas, sobre o último colocado, não tem isso. É o Grêmio, nós respeitamos muito, marcamos. Sabemos da qualidade, não dá para desmerecer porque estava em último - avaliou o jogador ao "Premiere".

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- Um jogo difícil, já sabíamos disso. Infelizmente não conseguimos o último detalhe para fazer o gol, mas passou, faz parte. Todos os jogos são difíceis. Já temos uma outra decisão pela frente e temos que estar concentrados para classificar - completou.