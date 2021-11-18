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Lucca leva terceiro cartão e está suspenso para a próxima partida do Fluminense, contra o América-MG

Atacante estava pendurado e levou o cartão amarelo no confronto com o Juventude, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 00:21

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 00:21

O atacante Lucca recebeu o amarelo na derrota do Fluminense sobre o Juventude fora de casa e terá que cumprir suspensão na próxima partida, contra o América-MG. O confronto acontece no Maracanã, no domingo às 17h, pela 34ª rodada do Brasileirão.> Simule os jogos e veja a classificação do Brasileirão
Lucca recebeu o cartão amarelo aos 45 minutos do primeiro tempo, após entrada dura em Paulo Henrique, lateral-direito do Juventude. O atacante estava pendurado por levar a advertência nas rodadas 21 e 28, contra Cuiabá e Flamengo, respectivamente.
> Fluminense deixa a desejar no setor ofensivo e perde para o Juventude em noite de pouca inspiração
O duelo com o América-MG no Maracanã é muito importante para o Fluminense. As equipes estão com os mesmos 45 pontos na tabela e, portanto, buscam o mesmo objetivo: a classificação à Libertadores.
Crédito: LuccaemaçãopeloFluminensenaderrotaparaoJuventude,noAlfredoJaconi(FOTO:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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