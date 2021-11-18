Lucca leva terceiro cartão e está suspenso para a próxima partida do Fluminense, contra o América-MG

O atacante Lucca recebeu o amarelo na derrota do Fluminense sobre o Juventude fora de casa e terá que cumprir suspensão na próxima partida, contra o América-MG. O confronto acontece no Maracanã, no domingo às 17h, pela 34ª rodada do Brasileirão.> Simule os jogos e veja a classificação do Brasileirão

Lucca recebeu o cartão amarelo aos 45 minutos do primeiro tempo, após entrada dura em Paulo Henrique, lateral-direito do Juventude. O atacante estava pendurado por levar a advertência nas rodadas 21 e 28, contra Cuiabá e Flamengo, respectivamente.

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O duelo com o América-MG no Maracanã é muito importante para o Fluminense. As equipes estão com os mesmos 45 pontos na tabela e, portanto, buscam o mesmo objetivo: a classificação à Libertadores.