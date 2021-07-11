Lucca comemora triunfo do Fluminense e fala em superação: ‘Importante poder ajudar’

O Fluminense venceu o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, neste sábado, em partida válida pela décima primeira rodada do Brasileirão. Depois de sofrer um gol de pênalti, o Time de Guerreiros conseguiu virar o placar no segundo tempo. Lucca, autor dos gols, comemorou a vitória e comentou sua trajetória de superação. Em janeiro, no confronto anterior contra o Sport, o jogador também garantiu os três pontos para o Tricolor quando o time brigava pela vaga na Libertadores. – Importante poder ajudar. Isso é bom. A confiança que todo mundo vem dando apesar do momento difícil que passei. Procurei me preparar. Prefiro dar o mérito a todos – disse.