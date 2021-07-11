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futebol

Lucca comemora triunfo do Fluminense e fala em superação: ‘Importante poder ajudar’

O atacante foi o autor dos gols do Fluminense na Ilha do Retiro e decidiu mais uma vez contra o Leão...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 23:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 23:34
Crédito: Jogador frisou superação pessoal e confiança de Roger Machado (FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O Fluminense venceu o Sport por 2 a 1 na Ilha do Retiro, neste sábado, em partida válida pela décima primeira rodada do Brasileirão. Depois de sofrer um gol de pênalti, o Time de Guerreiros conseguiu virar o placar no segundo tempo. Lucca, autor dos gols, comemorou a vitória e comentou sua trajetória de superação. Em janeiro, no confronto anterior contra o Sport, o jogador também garantiu os três pontos para o Tricolor quando o time brigava pela vaga na Libertadores. – Importante poder ajudar. Isso é bom. A confiança que todo mundo vem dando apesar do momento difícil que passei. Procurei me preparar. Prefiro dar o mérito a todos – disse.
> Confira a classificação da Série A no Brasileirão
O atacante também destacou a confiança que o técnico Roger Machado deposita no seu potencial.
– Ele sabe das minhas qualidades, que busco profundidade, incomodar um pouquinho os zagueiros. Fui feliz de estar no lugar certo, na hora certa – afirmou.
Na terça-feira (13), o Fluminense encara o Cerro Porteño, às 19h15, em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. Pelo Brasileirão, o próximo duelo será contra o Grêmio no próximo sábado (17), às 20h, no Maracanã.

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