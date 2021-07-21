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Lucas Verthein, remador do Botafogo, projeta estreia nas Olimpíadas e afirma: 'Estou preparado'

Verthein, de apenas 23 anos, também não escondeu a ansiedade por participar dos Jogos Olímpicos; estreia acontece nesta quinta-feira, às 20h30 (horário de Brasília)...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 16:15
Crédito: Divulgação/ Site oficial do Botafogo
O Botafogo estará representado nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lucas Verthein, remador do clube, estreará na Olímpiada já nesta quinta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pelo Single Skiff. Em entrevista o site oficial do Botafogo, ele não escondeu a ansiedade, garantiu que treinou para momentos como esse e destacou que está preparado.
> ATUAÇÕES: Gilvan recebe a pior nota do Botafogo na derrota para o Goiás- A ansiedade está bem alta. Acredito que, especialmente, pela pouca idade que eu tenho, estar indo representar meu país como o único atleta da minha modalidade também é algo que me deixa ansioso. Mas ao mesmo tempo é um estímulo incrível. Sempre treinei para momentos assim. Estou preparado para isso - afirmou Verthein.
> Veja a tabela da Série B
Multicampeão pelo Botafogo, medalhista mundial e vencedor do Pré-Olímpico, Lucas tem apenas 23 anos e já totaliza mais de 80 vitórias em diversas provas do remo. Antes de embarcar para Tóquio, o remador já havia garantido que a reta final de preparação estava intensa e a ideia era de chegar ao Japão na melhor forma física.
- A nossa reta final está bem intensa. Na semana passada fizemos muito volume e quilometragem, agora o trabalho está voltado para a velocidade do barco, exigindo bastante físico, e já em ritmo de prova. A expectativa é chegar em Tóquio na minha melhor forma, pronto para qualquer situação, porque a aclimatação vai ser bem curta e esses fatores não podem prejudicar a parte técnica das minhas remadas - disse ao site oficial do clube à época.

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