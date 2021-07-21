Lucas Verthein, remador do Botafogo, projeta estreia nas Olimpíadas e afirma: 'Estou preparado'

Crédito: Divulgação/ Site oficial do Botafogo

O Botafogo estará representado nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Lucas Verthein, remador do clube, estreará na Olímpiada já nesta quinta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pelo Single Skiff. Em entrevista o site oficial do Botafogo, ele não escondeu a ansiedade, garantiu que treinou para momentos como esse e destacou que está preparado.

> ATUAÇÕES: Gilvan recebe a pior nota do Botafogo na derrota para o Goiás- A ansiedade está bem alta. Acredito que, especialmente, pela pouca idade que eu tenho, estar indo representar meu país como o único atleta da minha modalidade também é algo que me deixa ansioso. Mas ao mesmo tempo é um estímulo incrível. Sempre treinei para momentos assim. Estou preparado para isso - afirmou Verthein.

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Multicampeão pelo Botafogo, medalhista mundial e vencedor do Pré-Olímpico, Lucas tem apenas 23 anos e já totaliza mais de 80 vitórias em diversas provas do remo. Antes de embarcar para Tóquio, o remador já havia garantido que a reta final de preparação estava intensa e a ideia era de chegar ao Japão na melhor forma física.