Lucas Tocantins comemora primeiro gol pela Chapecoense: 'Estou muito feliz'

Na última terça-feira (20), a Chapecoense visitou a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli e surpreendeu com uma goleada por 5 a 0. Um dos destaques da partida foi Lucas Tocantins que sofreu o pênalti do terceiro gol e marcou o quinto da equipe catarinense. Sendo o seu primeiro gol pela Chape, Lucas revelou a sua sensação com o feito.
Voltando de lesão recentemente, o atacante afirma que se adaptou rapidamente no clube e destacou a importância de marcar pela primeira vez.
- Estou muito feliz de poder marcar pela primeira vez com essa camisa. Estou trabalhando forte a cada treino para poder ajudar a minha equipe e consegui contribuir marcando meu primeiro gol em uma partida muito importante. Estou muito à vontade aqui, apesar do pouco tempo. Infelizmente a lesão atrapalhou um pouco o meu início no clube, mas graças a Deus consegui retornar bem e fui coroado com o gol na goleada - comentou o atleta.
Nas próximas rodadas, a equipe recebe o Operário e o CSA. Lucas ressalta que é necessário manter o ritmo apresentado pelo elenco nas últimas partidas e acredita que serão dois jogos difíceis, apesar de serem disputados em Santa Catarina:
- Agora temos dois jogos em casa, mas sabemos que serão confrontos muito difíceis, com equipes bem qualificadas. Temos que continuar com essa entrega de todos os jogadores dentro de campo que os resultados virão como consequência, seguindo com muita humildade e com os pés no chão.