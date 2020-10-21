Lucas Tocantins comemora primeiro gol pela Chapecoense: 'Estou muito feliz'

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Na última terça-feira (20), a Chapecoense visitou a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli e surpreendeu com uma goleada por 5 a 0. Um dos destaques da partida foi Lucas Tocantins que sofreu o pênalti do terceiro gol e marcou o quinto da equipe catarinense. Sendo o seu primeiro gol pela Chape, Lucas revelou a sua sensação com o feito.

Voltando de lesão recentemente, o atacante afirma que se adaptou rapidamente no clube e destacou a importância de marcar pela primeira vez.

- Estou muito feliz de poder marcar pela primeira vez com essa camisa. Estou trabalhando forte a cada treino para poder ajudar a minha equipe e consegui contribuir marcando meu primeiro gol em uma partida muito importante. Estou muito à vontade aqui, apesar do pouco tempo. Infelizmente a lesão atrapalhou um pouco o meu início no clube, mas graças a Deus consegui retornar bem e fui coroado com o gol na goleada - comentou o atleta.

Nas próximas rodadas, a equipe recebe o Operário e o CSA. Lucas ressalta que é necessário manter o ritmo apresentado pelo elenco nas últimas partidas e acredita que serão dois jogos difíceis, apesar de serem disputados em Santa Catarina: