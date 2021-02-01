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Lucas Ribeiro quer manutenção da intensidade do Inter e avisa: 'Serão cinco finais agora'

Zagueiro elogiou a disposição que vem sendo apresentada pelo plantel do Colorado e mira confronto com o Athletico em Curitiba...
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Publicado em 

01 fev 2021 às 15:32

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 15:32

Crédito: Defensor atuou como titular e ficou em campo os 90 minutos diante do Bragantino (Divulgação/Internacional
Liderando o Campeonato Brasileiro este ano com uma campanha de mais de 65% de aproveitamento na competição, o Internacional segue firme na busca do título nacional nesta temporada onde ganhou, ao menos antes do jogo entre Sport e Flamengo nessa segunda (1), uma distância de sete pontos para os concorrentes mais próximos.>Como está a caminhada do Inter até o fim do Brasileirão?Feliz com essa regularidade e tendo ganhado uma oportunidade entre os titulares na vitória por 2 a 1 diante do Bragantino, o zagueiro Lucas Ribeiro quer a manutenção da intensidade do grupo na reta final da disputa.
- Nosso ritmo tem sido muito forte e nas últimas semanas crescemos muito. O grupo está muito focado em manter essa intensidade até o fim do campeonato. Vamos manter os pés no chão, a tranquilidade e o equilíbrio para alcançarmos nossos objetivos nestas próximas semanas. Serão cinco finais agora - disse.
A cabeça do plantel dirigido por Abel Braga já está na Rodada de número 34 do Brasileirão. Por isso, Lucas destacou a importância do duelo com o Athletico, na próxima quinta-feira (4), que acontecerá às 21h (horário de Brasília) na Arena da Baixada:
- O Athletico tem uma equipe muito forte, vem de uma vitória fora de casa diante do Ceará e cresce muito dentro da Arena da Baixada. Vamos procurar ter atenção máxima e eficiência durante os noventa minutos para sairmos com um grande resultado como visitantes novamente.

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