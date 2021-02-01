Lucas Ribeiro quer manutenção da intensidade do Inter e avisa: 'Serão cinco finais agora'

Crédito: Defensor atuou como titular e ficou em campo os 90 minutos diante do Bragantino (Divulgação/Internacional

Liderando o Campeonato Brasileiro este ano com uma campanha de mais de 65% de aproveitamento na competição, o Internacional segue firme na busca do título nacional nesta temporada onde ganhou, ao menos antes do jogo entre Sport e Flamengo nessa segunda (1), uma distância de sete pontos para os concorrentes mais próximos.>Como está a caminhada do Inter até o fim do Brasileirão?Feliz com essa regularidade e tendo ganhado uma oportunidade entre os titulares na vitória por 2 a 1 diante do Bragantino, o zagueiro Lucas Ribeiro quer a manutenção da intensidade do grupo na reta final da disputa.

- Nosso ritmo tem sido muito forte e nas últimas semanas crescemos muito. O grupo está muito focado em manter essa intensidade até o fim do campeonato. Vamos manter os pés no chão, a tranquilidade e o equilíbrio para alcançarmos nossos objetivos nestas próximas semanas. Serão cinco finais agora - disse.

A cabeça do plantel dirigido por Abel Braga já está na Rodada de número 34 do Brasileirão. Por isso, Lucas destacou a importância do duelo com o Athletico, na próxima quinta-feira (4), que acontecerá às 21h (horário de Brasília) na Arena da Baixada: