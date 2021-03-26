Lucas Ribeiro comemora sequência positiva do Internacional e evolução da equipe na temporada

Crédito: Inter lidera o Campeonato Gaúcho com 13 pontos (Divulgação / Internacional

Após vencer o Caxias na quarta-feira (24) por 2 a 0, em casa, pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional chegou ao seu terceiro triunfo seguido na temporada. Essa evolução, segundo o zagueiro Lucas Ribeiro, titular no triunfo sobre o time grená, é consequência de um trabalho forte que o grupo vem fazendo ao longo das últimas semanas.

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- Todo início de temporada é sempre muito difícil. Essa temporada, então, é atípica, pois ninguém teve tempo para muita coisa. O grupo vem evoluindo ao longo das últimas semanas e isso é consequência de um trabalho forte que todos têm feito. Agora é manter esse ritmo e a sequência positiva em 2021 - disse.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO GAUCHÃO 2021Ribeiro afirmou que o elenco Colorado tem muito a crescer neste ano.