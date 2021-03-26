Lucas Ribeiro comemora sequência positiva do Internacional e evolução da equipe na temporada

Após vencer o Caxias na quarta-feira (24) por 2 a 0, em casa, pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional chegou ao seu terceiro triunfo seguido na temporada. Essa evolução, segundo o zagueiro Lucas Ribeiro, titular no triunfo sobre o time grená, é consequência de um trabalho forte que o grupo vem fazendo ao longo das últimas semanas.
QUIZ: Você consegue acertar em quais países 22 jogadores nasceram?
- Todo início de temporada é sempre muito difícil. Essa temporada, então, é atípica, pois ninguém teve tempo para muita coisa. O grupo vem evoluindo ao longo das últimas semanas e isso é consequência de um trabalho forte que todos têm feito. Agora é manter esse ritmo e a sequência positiva em 2021 - disse.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO GAUCHÃO 2021Ribeiro afirmou que o elenco Colorado tem muito a crescer neste ano.
- Temos uma base muito boa da última temporada e isso é importante. A comissão técnica tem procurado extrair o melhor de cada um de nós. Estamos muito focados em crescer. Vamos aproveitar ao máximo os jogos do estadual para continuarmos melhorando nosso desempenho em campo - afirmou.