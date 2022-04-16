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Lucas Pires comemora números no Santos e projeta duelo contra o Coritiba

Lateral foi destaque do Peixe na estreia no Brasileiro e na Copa Sul-Americana...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 11:38

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 11:38

O Santos volta suas atenções para disputa do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 11h, na Vila Belmiro, quando enfrentará o Coritiba. A equipe do técnico Fábian Bustos quer somar sua primeira vitória na competição.No final de semana passada, o Peixe estreou no nacional ao empatar sem gols com o Fluminense no Maracanã. Já na última quarta-feira, o confronto contra a Universidad Católica do Equador foi pela Copa Sul-Americana, jogo que a equipe venceu de virada por 3 a 2.
E o duelo desse domingo marcará o primeiro de uma série de confrontos entre Santos e Coritiba. Já na próxima quarta-feira, os times se enfrentarão novamente, mas desta vez pela Copa do Brasil, partida de ida da terceira fase da competição. Lucas Pires, um dos destaques do Peixe no momento, projetou os duelos contra o time paranaense.- Depois da vitória de quarta a gente já começou a pensar no Coritiba. O professor Bustos já vem conversando com a gente e estamos totalmente focados neles. Serão duas competições diferentes, então temos que nos adaptar com as duas situações distintas. Mas estamos trabalhando bastante e acredito que vamos fazer um bom papel. O ponto fora de casa na estreia foi muito importante contra uma grande equipe. Mas agora temos que fazer o nosso papel dentro da Vila para começar bem na competição, pois esses pontos conquistados agora farão diferença lá na frente - afirmou o jogador.
O lateral-esquerdo, de 21 anos, é o líder do elenco em assistências (3), passes decisivos (24), cruzamentos certos (25) e desarmes (33). Após se destacar na última Copinha pelo Peixe, Lucas Pires foi promovido ao profissional e ganhou a titularidade da posição. Na vitória contra a Universidad Católica do Equador, na última quarta-feira, o jogador fez uma de suas melhores partidas com a camisa alvinegra.- O jogo da última quarta foi difícil demais e contra uma equipe qualificada. Fico muito feliz em poder desempenhar um bom futebol, ajudar meus companheiros e ser importante para a vitória. É uma honra vestir essa camisa e quero seguir evoluindo - concluiu o atleta.
Crédito: LucasPiressedestacounaCopinhaaoladodeWeslleyPatati(Foto:PedroErnestoGuerraAzevedo/SantosFC

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