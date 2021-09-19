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futebol

Lucas Lourenço "apronta" e será devolvido pelo Londrina ao Santos

Menino da Vila tinha contrato de empréstimo válido até o fim do ano, mas faltou em dois treinos na última semana e desagradou a diretoria do time paranaense...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 16:42

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 16:42
Crédito: Lucas Lourenço não vai mais jogar pelo Londrina e será devolvido ao Santos (Ricardo Chicarelli/ Londrina EC
O meia Lucas Lourenço, emprestado pelo Santos ao Londrina até o final de 2021, não vai continuar no clube. Segundo o gestor do paranaense, o jogador faltou em duas atividades. O Peixe já está ciente da devolução."O Lucas Lourenço não quer mais jogar no Londrina. Semana passada ele faltou dois dias. Já conversamos com o Santos e vamos rescindir o contrato com ele. Nós precisamos de jogar que queira jogar, que chegue, vista a camisa e brigue pelo time. Só vir aqui pra tomar dinheiro e entrar em campo não adianta nada", disse Sérgio Malucelli, à Rádio Paiquerê 91,7.Lucas Lourenço disputou apenas 10 jogos pelo Tubarão na Série B, mas não teve grande destaque.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No ano de 2021, o Menino da Vila participou de 11 jogos pela equipe do Santos, com oito jogos no Campeonato Paulista e três na Copa Libertadores da América. Em 2020, participou de 22 jogos pela Série A, Libertadores e Copa do Brasil.

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