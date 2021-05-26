AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Lucas Evangelista vibra com vaga nas oitavas da Sul-Americana

Massa Bruta vencer o Tolima de virada e contou com revés do Talleres para avançar no torneio...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 10:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 10:45
Crédito: Divulgação/Conmebol Sul-Americana
Foi sofrido, mas o Bragantino está no mata-mata da Copa Sul-Americana. Fora de casa, o Massa Bruta venceu o Tolima por 2 a 1 e contou com o tropeço do Emelec para continuar no torneio.
Autor do gol da classificação, Lucas Evangelista não escondeu a sua felicidade e fez questão de elogiar seus companheiros.
‘Fiquei muito feliz com o gol, mas o mais importante foi a postura da equipe, que lutou do começo ao final. Com a união de todos, conseguimos sair com a vitória’, afirmou à Conmebol TV.
Calendário
Agora, o Bragantino deixa de lado a Sul-Americana e foca no Campeonato Brasileiro, onde estreia no fim de semana contra a Chapecoense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões para os signos de 20 a 26 de julho de 2026
Imagem BBC Brasil
'As Malvinas são argentinas': o que diz a regra da Fifa e o que aconteceu com jogadores que se manifestaram
Imagem de destaque
O que necropsias revelam sobre o risco de morte cardíaca entre fisiculturistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados