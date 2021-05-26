Lucas Evangelista vibra com vaga nas oitavas da Sul-Americana

Crédito: Divulgação/Conmebol Sul-Americana

Foi sofrido, mas o Bragantino está no mata-mata da Copa Sul-Americana. Fora de casa, o Massa Bruta venceu o Tolima por 2 a 1 e contou com o tropeço do Emelec para continuar no torneio.

Autor do gol da classificação, Lucas Evangelista não escondeu a sua felicidade e fez questão de elogiar seus companheiros.

‘Fiquei muito feliz com o gol, mas o mais importante foi a postura da equipe, que lutou do começo ao final. Com a união de todos, conseguimos sair com a vitória’, afirmou à Conmebol TV.

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