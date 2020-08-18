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Lucas Evangelista pode ser a novidade do Braga diante do Flu

Meio-campo foi inscrito no BID da CBF e está livre para entrar em campo nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 18:00

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 18:00

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino
Sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bragantino terá uma novidade nesta quarta-feira, diante do Fluminense. Trata-se do meio-campo Lucas Evangelista, que estava no Nantes-FRA.Após ser adquirido por empréstimo pelo clube do interior de São Paulo, o meio-campista teve o seu nome publicado no BID da CBF e está apto a jogar.
Aos 25 anos, o jogador chega com a responsabilidade de assumir a armação da equipe. Até o momento, Felipe Conceição tem apostado em Vitinho e Claudinho, mas sem sucesso.
Com a experiência do futebol europeu, Lucas Evangelista pode auxiliar e muito seus novos companheiros, que em três rodadas, somaram dois empates.Bragantino e Fluminense se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

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