Lucas Evangelista pode ser a novidade do Braga diante do Flu

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino

Sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Bragantino terá uma novidade nesta quarta-feira, diante do Fluminense. Trata-se do meio-campo Lucas Evangelista, que estava no Nantes-FRA.Após ser adquirido por empréstimo pelo clube do interior de São Paulo, o meio-campista teve o seu nome publicado no BID da CBF e está apto a jogar.

Aos 25 anos, o jogador chega com a responsabilidade de assumir a armação da equipe. Até o momento, Felipe Conceição tem apostado em Vitinho e Claudinho, mas sem sucesso.