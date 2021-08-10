Lucas Evangelista pode chegar a 200 jogos na carreira diante do Rosário Central

O Red Bull Bragantino pode ter um importante retorno na partida desta terca-feira, às 19h15 (de Brasília), contra o Rosário Central, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Lucas Evangelista, poupado contra o Sport, na última sexta-feira, viajou com o elenco para a Argentina.
Caso entre em campo, o jogador atingirá a marca de 200 jogos como profissional.
'Fico muito feliz em estar próximo de uma marca pessoal tão significativa. Completar ela com a camisa do Red Bull Bragantino é motivo de muito orgulho. Caso aconteça amanhã, em um jogo internacional, importante para a história do clube, ainda mais gratificante. Mas o foco está em conseguir um ótimo resultado na Argentina. Será um jogo duro, mas nosso elenco é forte e vai em busca de um ótimo resultado', afirmou.
Lucas Evangelista já passou por clubes como São Paulo, Nantes (FRA), Udinese-ITA, Estoril-POR, Vitória de Guimarães-POR e Panathinaikos-GRE. Em 199 jogos, ele começou como titular em 139 oportunidades. Possui 15 gols e 14 assistências.
Outro ponto importante na carreira de Lucas, caso atue nesta terça-feira, é que Maurício Barbieri será o técnico que mais dirigiu o jogador na carreira, totalizando 50 jogos.