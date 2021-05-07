Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lucas Esteves tem noite de herói e desabafa sobre as críticas: ‘Tenho apoio de todos’
futebol

Lucas Esteves tem noite de herói e desabafa sobre as críticas: ‘Tenho apoio de todos’

Lateral garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Santos no Allianz Parque
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 00:07

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 00:07

Crédito: Reprodução
Herói do clássico na noite desta quinta-feira (6) na vitória do Palmeiras por 3 a 2 diante do Santos, Lucas Esteves marcou o primeiro gol dele como jogador profissional. O tento manteve viva a chance de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.
>> ATUAÇÕES: Garçom, Scarpa brilha e é o melhor do Palmeiras no clássico
Lateral-esquerdo de origem, o camisa 6 entrou no segundo tempo quando a partida estava empatada e garantiu o triunfo. Criticado por parte da torcida, Esteves comentou como lida com isso, além de celebrar a marca individual.
– Sobre meu gol, só quem esteve comigo sabe como é. Fazer um gol em clássico, eliminar o rival, com a torcida pegando no pé, é algo incrível. Mas eu tenho o apoio de todos os companheiros para enfrentar as críticas – desabafou.Questionado sobre uma possível “entrega” do Corinthians para o Novorizontino- resultado que eliminaria o Alviverde da competição, o lateral afirmou que os jogadores vão lutar pela classificação e não acredita na possibilidade do arquirrival fazer corpo mole.
– Sobre a classificação, acredito que a gente vem fazendo nosso papel, vamos fazer nossa parte no próximo jogo. Sobre o Corinthians, eles têm que fazer a parte deles, acredito que não vão entregar – concluiu.
O Palmeiras encara a Ponte Preta, neste domingo (9), fora de casa, pela última rodada do Paulistão. Já o Novorizontino, com um ponto a mais, encara o Corinthians, em São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha
Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados