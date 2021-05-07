Lucas Esteves tem noite de herói e desabafa sobre as críticas: ‘Tenho apoio de todos’

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Herói do clássico na noite desta quinta-feira (6) na vitória do Palmeiras por 3 a 2 diante do Santos, Lucas Esteves marcou o primeiro gol dele como jogador profissional. O tento manteve viva a chance de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista.

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Lateral-esquerdo de origem, o camisa 6 entrou no segundo tempo quando a partida estava empatada e garantiu o triunfo. Criticado por parte da torcida, Esteves comentou como lida com isso, além de celebrar a marca individual.

– Sobre meu gol, só quem esteve comigo sabe como é. Fazer um gol em clássico, eliminar o rival, com a torcida pegando no pé, é algo incrível. Mas eu tenho o apoio de todos os companheiros para enfrentar as críticas – desabafou.Questionado sobre uma possível “entrega” do Corinthians para o Novorizontino- resultado que eliminaria o Alviverde da competição, o lateral afirmou que os jogadores vão lutar pela classificação e não acredita na possibilidade do arquirrival fazer corpo mole.

– Sobre a classificação, acredito que a gente vem fazendo nosso papel, vamos fazer nossa parte no próximo jogo. Sobre o Corinthians, eles têm que fazer a parte deles, acredito que não vão entregar – concluiu.