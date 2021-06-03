Lucas Braga sofre lesão na coxa e vai desfalcar o Santos nos próximos jogos

O atacante Lucas Braga foi constatado com uma lesão de grau 1 na posterior da coxa esquerda após exames realizados na noite desta quarta-feira. O jogador havia sentido um desconfortou muscular depois da vitória do Santos sobre o Cianorte, no Paraná, pela Copa do Brasil. Ele já iniciou o tratamento com os fisioterapeutas do Departamento Médico do clube e deve desfalcar nas próximas partidas do Peixe.A lesão é a mesma sofrida pelo atacante Marinho na partida contra o Palmeiras. O atacante ficou pouco mais de 20 dias afastado dos gramados. Lucas Braga deve, ao menos, desfalcar o Peixe contra o Ceará neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do Cianorte, terça-feira, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Lucas Braga renovou seu contrato com o Santos há algumas semanas. O atacante é peça fundamental no ano de 2021 para o Santos. Sendo aproveitado desde a temporada passada, o jogador ganha cada vez mais espaço no clube, e com a saída do venezuelano Soteldo, ficou com a vaga de titular no time. Mas os números provam que a vaga já era merecida há muito tempo. O vinculo do jogador com o Alvinegro vai até 30 de abril de 2026.Nascido em São Paulo, Braga chegou ao Santos no início em 2019 vindo do Luverdense. Após empréstimos para Cuiabá e Inter de Limeira, respectivamente, o atacante teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Peixe em agosto de 2020, em vitória por 1 a 0 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão.