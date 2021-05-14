Lucas Braga sobre renovação com o Santos: 'Minha vontade é ficar'

O atacante Lucas Braga falou sobre sua renovação com o Santos em entrevista ao programa De Olho no Peixe. O camisa 30, que tem contrato até o meio de 2022, reforçou seu desejo de ficar no clube. Apesar de não participar das negociações, ele vê renovação acontecer em breve.-A gente espera a definição o quanto antes, mas eu procuro não me envolver. Sempre deixo meu empresário resolver e ele me ajuda desde a terceira divisão do Campeonato Paranaense. Tenho ele como amigo, pessoa de muita confiança que sempre me ajudou a buscar meus objetivos. Minha vontade é ficar, ainda tenho contrato de um ano e essa situação tenho certeza que vai ser logo resolvida - afirmou Lucas Braga ao De Olho no Peixe.