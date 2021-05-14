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futebol

Lucas Braga sobre renovação com o Santos: 'Minha vontade é ficar'

Atacante tem contrato apenas até maio de 2022, mas espera seguir no Peixe...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2021 às 15:34
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O atacante Lucas Braga falou sobre sua renovação com o Santos em entrevista ao programa De Olho no Peixe. O camisa 30, que tem contrato até o meio de 2022, reforçou seu desejo de ficar no clube. Apesar de não participar das negociações, ele vê renovação acontecer em breve.-A gente espera a definição o quanto antes, mas eu procuro não me envolver. Sempre deixo meu empresário resolver e ele me ajuda desde a terceira divisão do Campeonato Paranaense. Tenho ele como amigo, pessoa de muita confiança que sempre me ajudou a buscar meus objetivos. Minha vontade é ficar, ainda tenho contrato de um ano e essa situação tenho certeza que vai ser logo resolvida - afirmou Lucas Braga ao De Olho no Peixe.
Lucas Braga foi contratado pelo Santos em 2018, chegou em 2019, mas só atuou pela equipe sub-23. No seu primeiro ano de Vila Belmiro, o atacante foi emprestado ao Cuiabá, onde se destacou. O brilho maior ainda veio no começo de 2020, jogando o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira, o que o credenciou a ter chances no elenco principal do Peixe.Ele estreou pelo Santos no dia 20 de agosto, em jogo contra o Sport, na Ilha do Retiro. O atacante tem realizado o sonho de torcedor. Fã declarado do Santos, o atacante tem até foto na arquibancada com a camisa do time e não esconde sua emoção a cada conquista com a camisa santista. O contrato do jogador com o Peixe termina em 31 de maio de 2022.

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