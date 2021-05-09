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Lucas Braga se desculpa com torcida e elogia Diniz: "Vai ajudar muito"

Atacante fez o primeiro gol do Santos na vitória sobre o São Bento e pediu desculpas ao torcedor pela campanha do Peixe no Campeonato Paulista...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 19:10
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos venceu o São Bento por 2 a 0, na Vila Belmiro, e se livrou do fantasma do possível rebaixamento para a Série A-2 do Campeonato Paulista. Apesar do sentimento de alívio, o atacante Lucas Braga lamentou o clube ter passado por essa situação ruim no final da competição e pediu desculpas ao torcedor.- Queria pedir desculpa para a torcida pela campanha. O Santos tem que brigar na parte de cima. Poderíamos comemorar a classificação hoje, mas não aconteceu - afirmou o jogador, em entrevista ao SporTV
Lucas Braga também comentou sobre a sua função, jogando no lugar de Soteldo. Na temporada passada, quando o venezuelano contraiu a COVID-19, o então técnico Cuca utilizou Lucas em seu lugar.- Como eu comentei na última entrevista, o Soteldo me ensinou muito, apesar da pouca idade, é um jogador experiente. Pelo que ele faz na ponta esquerda, e eu procuro fazer o mesmo - comparou.
Questionado sobre o novo técnico do Santos, Fernando Diniz, o artilheiro do clube na temporada limitou-se a dizer:
- Professor vai ajudar muito, cara de coração enorme. Coisas boas virão - completou.

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