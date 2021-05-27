Lucas Braga ganha elogios da comissão técnica do Santos

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Mesmo com a fase ruim que o Santos enfrente, um jogador vem chamando atenção. O atacante Lucas Braga, que teve o contrato renovado recentemente 30 de abril de 2026, chama atenção não só pelos gols e assistências, como também pela raça e entrega em campo.

Após a derrota para o Barcelona por 3 a 1, no qual marcou a eliminação da equipe santista da Copa Libertadores da América, na noite desta quarta-feira (26), o auxiliar Márcio Araújo, que comandou a equipe em razão da suspensão de Diniz, valorizou o jovem jogador santista.

- O Lucas Braga começou aberto no segundo tempo. Depois fizemos uma mudança para 4-3-1-2, que também podia ser 4-3-3, com Marcos Leonardo, Kaio Jorge e Lucas Braga. Eu gosto muito desse jogador, jovem, alto, muito qualificado tecnicamente e está se esforçando para fazer o seu melhor, assim como tantos outros que o Santos tem - disse Araújo.Lucas Braga é o primeiro em gols marcados na temporada, com 5, e o primeiro em participações diretas também. Em relação a pontaria no chute, o aproveitamento é de 67%, o melhor do elenco. O jogador também ocupa a primeira posição em chutes certos e a segunda em passes decisivos (17). Os dados são do SofaScore.