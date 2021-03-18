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futebol

Lucas Braga fala de aprendizado com Holan e comemora classificação

Atacante aprova o início de trabalho do técnico argentino no Santos...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 19:55
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos vive em uma metodologia de treinamentos diferente neste começo de temporada. O atacante Lucas Braga foi um dos jogadores que já falou sobre o trabalho de Ariel Holan e disse estar aprendendo muito com o comandante.
> Confira a tabela atualizada do Campeonato Paulista- Esses primeiros treinos estão sendo muito bons, um período de muito aprendizado. O professor Holan prioriza muito a parte ofensiva, a posse de bola, um jogo de pressão, de intensidade. Estou tendo essa experiência bacana de estar aprendendo bastante com ele no dia a dia.
Mesmo com o pouco tempo de treinamento, o atacante sabe da importância que tem a classificação conquistada diante do Deportivo Lara, na Copa Libertadores da América.- Muito feliz pela classificação, o primeiro passo foi dado, e agora temos um tempo para nos prepararmos e chegarmos prontos para a próxima fase. Uma classificação que nos dá confiança para a próxima fase da Libertadores e também para os próximos jogos do Paulistão.
O Santos vive um indefinição sobre quando voltará a campo. A rodada de final de semana do Paulistão está suspensa, mas a Federação Paulista ainda tenta viabilizar a do meio de semana, quando o Peixe recebe a Inter de Limeira, na quarta-feira.

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