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Lucas Braga é liberado e disputa vaga contra o Fluminense com Marcos Guilherme

Recuperado de uma lesão muscular, Lucas Braga vai ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida contra o Fluminense, mas Marcos Guilherme está na disputa por vaga...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 16:23

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 16:23

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O atacante Lucas Braga, um dos destaques do Santos na temporada, está liberado para os treinos e volta a ser opção para o técnico Fernando Diniz para a partida da próxima quinta-feira (17), contra o Fluminense, às 19 horas, no Maracanã.O jogador sofreu uma lesão de grau 1 na coxa esquerda no primeiro confronto contra o Cianorte pela Copa do Brasil e ficou de fora das últimas três partidas do Peixe.
Sem Braga, o recém-contratado Marcos Guilherme ganhou oportunidades e foi bem. Ele, inclusive, marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra no segundo jogo contra o Cianorte e foi um dos poucos destaques da equipe no empate em 0 a 0 com o Juventude.
Antes de se machucar e perder as partidas contra Ceará, Cianorte e Juventude, Lucas Braga era o artilheiro da equipe com cinco gols, mas viu o Menino da Vila Kaio Jorge ultrapassá-lo na artilharia do Santos na temporada com seis gols.Outra possibilidade que o técnico Fernando Diniz pode optar é em jogar com os dois jogadores, porém com Marcos Guilherme um pouco mais recuado, numa função de armador.
Diniz falou recentemente sobre a disputa entre ambos.
“Vai ajudar e está ajudando. Foi decisivo pela condição técnica, mas ajuda de forma sistemática na parte tática. Lucas Braga da mesma forma. Lucas ganhou mais protagonismo com a minha chegada, aprende a flutuar mais em campo e podem jogar juntos com toda certeza. Marcos Guilherme tem certa versatilidade e Lucas Braga está aprendendo a jogar em mais lugares do campo”, disse o treinador.

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