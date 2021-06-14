Lucas Braga é liberado e disputa vaga contra o Fluminense com Marcos Guilherme

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

O atacante Lucas Braga, um dos destaques do Santos na temporada, está liberado para os treinos e volta a ser opção para o técnico Fernando Diniz para a partida da próxima quinta-feira (17), contra o Fluminense, às 19 horas, no Maracanã.O jogador sofreu uma lesão de grau 1 na coxa esquerda no primeiro confronto contra o Cianorte pela Copa do Brasil e ficou de fora das últimas três partidas do Peixe.

Sem Braga, o recém-contratado Marcos Guilherme ganhou oportunidades e foi bem. Ele, inclusive, marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra no segundo jogo contra o Cianorte e foi um dos poucos destaques da equipe no empate em 0 a 0 com o Juventude.

Antes de se machucar e perder as partidas contra Ceará, Cianorte e Juventude, Lucas Braga era o artilheiro da equipe com cinco gols, mas viu o Menino da Vila Kaio Jorge ultrapassá-lo na artilharia do Santos na temporada com seis gols.Outra possibilidade que o técnico Fernando Diniz pode optar é em jogar com os dois jogadores, porém com Marcos Guilherme um pouco mais recuado, numa função de armador.

Diniz falou recentemente sobre a disputa entre ambos.