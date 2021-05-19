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futebol

Lucas Braga culpa início ruim para derrota do Santos na Bolívia

Resultado complica o Peixe na Libertadores, mas atacante ainda acredita na classificação...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 22:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 22:15
Crédito: Divulgação/Santos FC
Titular na derrota contra o The Strongest, por 2 a 1, na altitude boliviana, o atacante Lucas Braga avaliou a partida e apontou o começo ruim da equipe santista como determinante para o triunfo do Tigre.O Santos levou gols aos 15 minutos, de Reinoso, e aos 22, com Willie Blackburn. Atrás do placar, a equipe não teve força para se recuperar na partida."Perdemos o jogo logo no início. A dificuldade aumentou com dois gols rápidos. Baixaram as linhas e tivemos dificuldade para entrar. Se não tivéssemos tomado esses gols, seria uma partida mais tranquila", disse Lucas Braga, que na sequência avaliou a estratégia de jogo do Peixe na partida."Não houve nada de errado na estratégia, foi falta de atenção conjunta. Trabalhamos a bola longa deles na semana. Tomando esses dois gols rápido, então a partida tomou rumo diferente".
Em relação a possibilidade de classificação, o Santos aguarda agora o resultado do duelo entre Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil, partida que será disputada quinta-feira, na Argentina, para avaliar o que precisa fazer na última rodada para se classificar, confronto que será contra o time equatoriano. O Peixe ocupa no momento a 2ª posição do grupo, com seis pontos, mas pode cair uma posição se o Boca - que também tem seis pontos - conquistar o empate ou a vitória na quinta-feira. Na última rodada, o Santos enfrentará o Barcelona, líder do grupo com nove pontos, no Equador.
Mesmo com um cenário negativo, Lucas Braga acredita que ainda dá para o clube passar para a fase mata-mata da Copa Libertadores.
"Jogo decisivo. Situação ficou difícil, mas não impossível. Trabalharemos bem para vencermos e nos classificarmos na última partida", finalizou o atacante.

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