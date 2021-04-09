Lucas Braga confirma conversas por renovação: 'Minha vontade é ficar'

Eleito o melhor jogador em campo na vitória do Santos por 3 a 1 diante do San Lorenzo na última terça-feira, o atacante Lucas Braga já negocia sua renovação de contrato com o clube. O vínculo atuou termina em 31 de maio de 2022 e o jogador não esconde o desejo de seguir na Vila Belmiro.
> Confira a tabela atualizada do Campeonato Paulista- Nós iniciamos uma conversa na semana passada, acho que está muito avançado, mas não tem pressa. Meu contrato vai até junho do ano que vem e minha vontade é ficar no Santos - afirmou o atacante, que é torcedor declarado do Peixe, em entrevista à Rádio Bandeirantes.
Lucas Braga foi contratado pelo Peixe em 2018 após se destacar pelo Luverdense. Ele já tem 46 jogos e seis gols pelo clube, o último deles diante do San Lorenzo.
Na entrevista, o atacante destacou a importância das duas semanas de treinos do Santos em Atibaia antes do confronto contra o San Lorenzo. Lucas Braga afirmou que o grupo conseguiu entender a proposta de jogo do técnico Ariel Holan, que tem pouco mais de um mês de clube.- A paralisação foi boa para a gente. Durante todo o se período ele (Holan) conseguiu impor o estilo de jogo dele, com trabalhos importantes de quebra de linha, de posse de bola, foi algo especial para a gente entender. O que falta é o ritmo de jogo, mas o tempo foi mais importante ainda pela sequência de jogos que vamos ter. Tenho certeza que vamos colher bons frutos - afirmou o atacante.