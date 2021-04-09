Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lucas Braga confirma conversas por renovação: 'Minha vontade é ficar'

Contrato do atacante com o Peixe termina no final de maio de 2022...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 20:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 20:23
Crédito: Natacha Pisarenko / POOL / AFP
Eleito o melhor jogador em campo na vitória do Santos por 3 a 1 diante do San Lorenzo na última terça-feira, o atacante Lucas Braga já negocia sua renovação de contrato com o clube. O vínculo atuou termina em 31 de maio de 2022 e o jogador não esconde o desejo de seguir na Vila Belmiro.
> Confira a tabela atualizada do Campeonato Paulista- Nós iniciamos uma conversa na semana passada, acho que está muito avançado, mas não tem pressa. Meu contrato vai até junho do ano que vem e minha vontade é ficar no Santos - afirmou o atacante, que é torcedor declarado do Peixe, em entrevista à Rádio Bandeirantes.
Lucas Braga foi contratado pelo Peixe em 2018 após se destacar pelo Luverdense. Ele já tem 46 jogos e seis gols pelo clube, o último deles diante do San Lorenzo.
Na entrevista, o atacante destacou a importância das duas semanas de treinos do Santos em Atibaia antes do confronto contra o San Lorenzo. Lucas Braga afirmou que o grupo conseguiu entender a proposta de jogo do técnico Ariel Holan, que tem pouco mais de um mês de clube.- A paralisação foi boa para a gente. Durante todo o se período ele (Holan) conseguiu impor o estilo de jogo dele, com trabalhos importantes de quebra de linha, de posse de bola, foi algo especial para a gente entender. O que falta é o ritmo de jogo, mas o tempo foi mais importante ainda pela sequência de jogos que vamos ter. Tenho certeza que vamos colher bons frutos - afirmou o atacante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados