Lucas Braga confirma conversas por renovação: 'Minha vontade é ficar'

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Eleito o melhor jogador em campo na vitória do Santos por 3 a 1 diante do San Lorenzo na última terça-feira, o atacante Lucas Braga já negocia sua renovação de contrato com o clube. O vínculo atuou termina em 31 de maio de 2022 e o jogador não esconde o desejo de seguir na Vila Belmiro.

> Confira a tabela atualizada do Campeonato Paulista- Nós iniciamos uma conversa na semana passada, acho que está muito avançado, mas não tem pressa. Meu contrato vai até junho do ano que vem e minha vontade é ficar no Santos - afirmou o atacante, que é torcedor declarado do Peixe, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Lucas Braga foi contratado pelo Peixe em 2018 após se destacar pelo Luverdense. Ele já tem 46 jogos e seis gols pelo clube, o último deles diante do San Lorenzo.