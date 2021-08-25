Lucão volta a marcar pelo Guarani e quer equipe brigando no topo da tabela da Série B

Em grande fase este ano, o atacante Lucão, hoje no Guarani, destacou a importância do elenco em buscar a evolução nas próximas partidas para iniciar uma boa sequência na temporada. Segundo o atleta, autor de um dos gols do triunfo sobre o Operário nesta terça-feira, o desejo de todos no Bugre é esse crescimento este ano.Estamos trabalhando muito para crescermos na temporada e para melhorarmos nosso desempenho em campo em 2021. O jogo contra o Operário mostrou isso. Fizemos uma grande partida. O grupo tem se esforçado ao máximo para fazer um grande segundo semestre - comentou o atleta.