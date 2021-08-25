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futebol

Lucão volta a marcar pelo Guarani e quer equipe brigando no topo da tabela da Série B

Atacante vem se destacando no time de Campinas e sabe que o elenco pode oferecer mais dentro de campo...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 15:46

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 15:46
Crédito: Divulgação / Guarani
Em grande fase este ano, o atacante Lucão, hoje no Guarani, destacou a importância do elenco em buscar a evolução nas próximas partidas para iniciar uma boa sequência na temporada. Segundo o atleta, autor de um dos gols do triunfo sobre o Operário nesta terça-feira, o desejo de todos no Bugre é esse crescimento este ano.Estamos trabalhando muito para crescermos na temporada e para melhorarmos nosso desempenho em campo em 2021. O jogo contra o Operário mostrou isso. Fizemos uma grande partida. O grupo tem se esforçado ao máximo para fazer um grande segundo semestre - comentou o atleta.
O jogador destacou o bom momento que vive na carreira e falou sobre os próximos jogos do clube no Brasileirão Série B.Estou feliz com o ano que tenho feito, mas quero melhorar mais para ajudar o Guarani nestes próximos meses. Estou focado e na expectativa para que os próximos jogos sejam de vitórias - completou o atacante do Bugre.

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