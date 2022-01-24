Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lucão espera um grande ano do Guarani nas competições e confia no elenco de jogadores montado
futebol

Lucão espera um grande ano do Guarani nas competições e confia no elenco de jogadores montado

Atacante falou sobre motivação para começar em alta a temporada pelo Bugre...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 17:32

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 17:32

Um dos principais jogadores do Guarani para a temporada 2022, o atacante Lucão quer fazer um grande ano com o clube. Segundo o centroavante, sua meta é fazer um 2022 de alto nível no Bugre.- Estou confiante em fazer uma grande temporada com a camisa do Guarani esse ano. Tenho me empenhado ao máximo no dia a dia para que as coisas saiam como estou planejando. Espero fazer um ótimo 2022 no clube.
O jogador destacou, ainda, o elenco formado pelo Bugre para os torneios.- Temos um ótimo grupo, que tem uma base boa, e isso vai ser importante. Vamos trabalhar para fazer uma temporada de alto nível em 2022.
Crédito: Divulgação/Guarani

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarani
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
José Darcy Arruda publica vídeo se despedindo da Polícia Civil do ES
Imagem de destaque
Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC
Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados