Lucão espera um grande ano do Guarani nas competições e confia no elenco de jogadores montado

Um dos principais jogadores do Guarani para a temporada 2022, o atacante Lucão quer fazer um grande ano com o clube. Segundo o centroavante, sua meta é fazer um 2022 de alto nível no Bugre.- Estou confiante em fazer uma grande temporada com a camisa do Guarani esse ano. Tenho me empenhado ao máximo no dia a dia para que as coisas saiam como estou planejando. Espero fazer um ótimo 2022 no clube.