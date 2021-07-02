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Lucão, do Vasco, é convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio

Agora, Lucão se junta a um seleto grupo de jogadores que representaram o Cruz-Maltino nos Jogos Olímpicos. Ao longo da história, o Gigante da Colina cedeu 12 jogadores...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 12:40

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 12:40
Crédito: Lucão é goleiro do Vasco (AFP
O técnico da Seleção Olímpica, André Jardine, convocou Lucão, do Vasco, para os Jogos de Tóquio. O goleiro foi chamado após o regulamento da competição ampliar o número de convocados para 22. Em entrevista ao site oficial do clube, o jovem de 20 anos disse que foi pego de surpresa, destacou que realiza um sonho e falou sobre o pai.
– Eu fui pego de surpresa. É lógico que tinha uma expectativa, mas nunca imaginei que isso chegaria tão rápido. E a primeira coisa que aconteceu foi passar um filme na minha cabeça. É a realização de um sonho para mim e toda minha família. Queria que meu pai estivesse aqui para festejar com ele esse momento, mas sei que lá de cima ele está feliz e vibrando muito com essa notícia – afirmou Lucão.
> Veja momentos em que o Vasco defendeu as causas sociaisEsta, inclusive, é a terceira edição consecutiva em que o Vasco terá um representante nos Jogos Olímpicos: em Londres 2012, o volante Romulo foi convocado para defender a Seleção; e no Rio 2016, Luan, então zagueiro do clube, foi chamado e conquistou o ouro olímpico naquele ano. Vale ressaltar, também, que o lateral Zeca, que ainda não estava no Cruz-Maltino, também fazia parte do grupo de jogadores que foi campeã em 2016.
– Minha expectativa é a melhor possível. Quero junto com os meus companheiros trazer a medalha de ouro, manter esse ouro no nosso país. Vou procurar pegar bastante experiência, aproveitar ao máximo o tempo que tiver lá, pois estarei ao lado de jogadores fenomenais, como o Santos, goleiro do Athletico Paranaense. É muito importante para a minha carreira disputar a competição, fazer parte da Seleção – disse Lucão.
> Veja a tabela da Série B
Lucão soma passagens por todas as categorias de base da Seleção Brasileira e é relacionado para partidas do time profissional do Vasco desde 2019 e já soma 19 jogos disputados. Ele estreou pelo profissional contra o Botafogo, no Campeonato Carioca do ano passado, tornando-se assim o mais jovem goleiro a ser titular do Gigante da Colina desde Hélton.
Além disso, Lucão também é o goleiro mais jovem a entrar em campo na atual edição da Copa do Brasil e da Série B do Brasileirão. O jovem arqueiro também já havia sido no ano passado o mais novo a entrar em campo no Campeonato Brasileiro e na Conmebol Sul-Americana.

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