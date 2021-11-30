Lucão comemora temporada no Guarani e já projeta 2022 para fazer mais um grande ano

O atacante Lucão, que defendeu o Guarani na Série B, falou sobre o bom ano individual que teve na equipe paulista. O jogador destacou a intensidade que teve nos jogos que esteve em campo em 2021.- Trabalhei muito durante essa passagem pelo Guarani. Fiz bons jogos pelo clube e lutei muito para honrar essa camisa sempre. Procurei fazer o melhor para ajudar o grupo. Foi uma temporada muito intensa - comentou.