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Lucão comemora temporada no Guarani e já projeta 2022 para fazer mais um grande ano

Atacante exaltou o trabalho ao longo da temporada para ajudar o Bugre...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 19:38

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 19:38

O atacante Lucão, que defendeu o Guarani na Série B, falou sobre o bom ano individual que teve na equipe paulista. O jogador destacou a intensidade que teve nos jogos que esteve em campo em 2021.- Trabalhei muito durante essa passagem pelo Guarani. Fiz bons jogos pelo clube e lutei muito para honrar essa camisa sempre. Procurei fazer o melhor para ajudar o grupo. Foi uma temporada muito intensa - comentou.
O jogador destacou o bom momento que vive na carreira.
- Estou feliz com o momento que vivo e já estou começando a projetando a próxima temporada. Estou muito motivado para 2022 - completou.
Crédito: Divulgação/Guarani

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