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Lucão comemora sua estreia no Brasileiro e brinca com o amigo Brenner: 'Hoje eu me dei melhor'

Jovem goleiro foi um dos destaques do Vasco no empate com o São Paulo por 1 a 1, no Morumbi. Ele foi o substituto de Fernando Miguel, que testou positivo para coronavírus....
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2020 às 19:23

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 19:23

Crédito: Maga Jr/Ofotograficopress
Após o empate com o São Paulo por 1 a 1, no Morumbi, o goleiro Lucão, um dos destaques do Vasco na partida, comemorou a sua estreia pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi o substituto de Fernando Miguel, que testou positivo para Covid-19. Além disso, o jovem brincou com o atacante Brenner, do Tricolor Paulista, que não conseguiu estufar a meta do arqueiro vascaíno.
+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro​- Conheço o Brenner a bastante tempo, de estar na seleção brasileira. Jogamos junto na sub-17 e a sub-20. Então se tornou um amigo meu e é muito bom encontrar com ele aqui em um jogo importante, que foi minha estreia no Brasileiro. Eu estou muito feliz e aquele lance ali, a gente fez até uma brincadeira antes. Eu estava dizendo que ele não é homem de palavra, que estava falando que faria gol em mim, mas não foi dessa vez. Hoje eu me dei melhor - comemorou o jovem goleiro.
Com o resultado, o Gigante da Colina deixou a zona de rebaixamento com 24 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense, que joga nesta segunda contra o Sport, na ilha do Retiro. Vale lembrar que o Vasco tem um jogo a menos, da primeira rodada, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.
Na próxima rodada, o Vasco recebe o Ceará em São Januário, na segunda, dia 30, às 18h (de Brasília). Antes disso, a equipe de Ricardo Sá Pinto terá uma decisão pela Copa Sul-Americana. Na quinta, o Cruz-Maltino visita o Defensa y Justicia, pelo jogo de ida das oitavas de finais, às 21h30 (de Brasília), no Norberto Tomaghello, na Argentina.

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