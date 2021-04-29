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Lucão agradece à torcida do Vasco pelos votos em prêmio: 'Sonhei em receber uma plaquinha dessa'

Defesa em cabeceio de Daniel Amorim, do Tombense, foi escolhida em votação popular como a mais bonita da segunda fase da Copa do Brasil. Cruz-Maltino avançou de fase...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 18:24

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 18:24
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O goleiro Lucão passou a ser reserva com a chegada de Vanderlei ao Vasco, mas antes disso ele foi importante para a classificação do time para a terceira fase da Copa do Brasil. Tanto que a torcida retribuiu: a defesa num cabeceio de Daniel Amorim, do Tombense, foi escolhida, em votação popular, a mais bonita da segunda fase da competição.- Legal, bacana demais. Sonhei em receber uma plaquinha dessa. Torcida vascaína, estamos juntos. Obrigado pelo carinho e por tirarem um tempo para votar - agradeceu, em vídeo publicado na Vasco TV. Um trecho foi também compartilhado pela conta da Copa do Brasil no Twitter.
Antes de voltar ao banco de reservas, Lucão disputou 11 partidas nesta temporada. Ele tem outras cinco na carreira como profissional.

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