Lucão agradece à torcida do Vasco pelos votos em prêmio: 'Sonhei em receber uma plaquinha dessa'

O goleiro Lucão passou a ser reserva com a chegada de Vanderlei ao Vasco, mas antes disso ele foi importante para a classificação do time para a terceira fase da Copa do Brasil. Tanto que a torcida retribuiu: a defesa num cabeceio de Daniel Amorim, do Tombense, foi escolhida, em votação popular, a mais bonita da segunda fase da competição.- Legal, bacana demais. Sonhei em receber uma plaquinha dessa. Torcida vascaína, estamos juntos. Obrigado pelo carinho e por tirarem um tempo para votar - agradeceu, em vídeo publicado na Vasco TV. Um trecho foi também compartilhado pela conta da Copa do Brasil no Twitter.