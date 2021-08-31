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futebol

Luan Silva não deve renovar contrato com Palmeiras

Atacante se recupera de sequência de lesões e entrou em campo somente uma vez desde que chegou ao Verdão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2021 às 13:30

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 13:30

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
Emprestado pelo Vitória ao Palmeiras até dezembro, Luan Silva não deve renovar seu contrato com o clube. Após mais de dois anos no Verdão e com apenas dez minutos dentro das quatro linhas, a diretoria não deve dar uma nova chance ao atacante de 22 anos. A informação foi publicada pelo ‘ge’.Luan sofre com problemas físicos desde antes mesmo de chegar ao Palmeiras, em março de 2019. Sem jogar uma partida completa desde 19 de janeiro de 2019, no empate entre Vitória e Moto Club, pela Copa do Nordeste, o jovem chegou se tratando de lesão no joelho esquerdo, no entanto, meses depois, teve que realizar nova operação no local por um problema de cartilagem.
Recuperado, passou a fazer parte do elenco de Vanderlei Luxemburgo em janeiro de 2020. Porém, no dia da sua estreia, em março, contra a Ferroviária, sofreu mais uma lesão, dessa vez muscular na coxa.
Quando estava retornando aos treinamentos, em agosto, e já projetando uma possível sequência na equipe campeã paulista, um novo problema no joelho, novamente na cartilagem, obrigou o garoto, a ser operado novamente. A terceira vez em dois anos.Vale lembrar que Luan estava inicialmente emprestado pelo Vitória até maio de 2020. No entanto, o Palmeiras havia renovado o vínculo até o fim do ano e adquiriu 15% dos direitos. Por conta da sequência de problemas físicos, a diretoria deu uma nova chance ao atleta e renovou o vínculo até o final de 2021.
Com o atual cenário e levando em consideração a filosofia da equipe em não abrir os cofres, Luan deve deixar o Palmeiras ao final de seu empréstimo em dezembro com apenas os dez minutos em campo no Campeonato Paulista de 2020.

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