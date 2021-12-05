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Luan responde se pensou em sair do Palmeiras após as derrotas na Recopa e Supercopa do Brasil

Zagueiro teve seu número de telefone vazado e foi alvo de duras críticas por parte da torcida do Verdão
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LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 10:00

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 10:00

Peça fundamental na conquista do bicampeonato da Libertadores de forma consecutiva, Luan concedeu entrevista exclusiva ao LANCE!/NOSSO PALESTRA neste sábado (04) e falou sobre as dificuldades que enfrentou após as derrotas para o Defensa y Justicia e Flamengo, na Recopa e Supercopa do Brasil, respectivamente.Em março deste ano, o NP soube que a diretoria via como ‘insustentável’ a relação entre o jogador e a torcida depois das desilusões nos torneios. Questionado sobre a possibilidade de ter deixado o clube, Luan contou como atravessou esse momento.
- Olha, vou ser bem sincero. Acho que nunca falei sobre isso. Aquele momento foi muito difícil, pois, assim que acabou o jogo, meu número vazou e eu recebi fotos dos meus filhos e endereço de onde eles estudavam. A primeira coisa que eu fiz, então, foi desligar o celular para descansar e pensar - revelou, acrescentando sobre a importância do diretor de futebol do Alviverde no processo.- O Anderson Barros foi conversar comigo e disse: ‘Luan, se tem uma coisa que posso dizer é que tudo passa, sejam momentos bons ou ruins. Tenho certeza que tudo vai voltar ao normal’. Eu vi muitos torcedores pedindo para eu sair, falando que iriam tirar a minha paz. Mas, a partir daquele momento, foi quando eu consegui encontrar a minha paz. Foi ali que eu vi que meus companheiros, treinador, diretoria e família estavam fechados comigo. Então, passei a tentar direcionar a minha energia para as pessoas que estão ao meu lado, que acompanham o meu dia a dia. Foi quando eu encontrei a minha paz - encerrou.
Para conferir entrevista completa com o zagueiro do Verdão, clique aqui.
Crédito: LuanergueataçadaLibertadoresdaAmérica(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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