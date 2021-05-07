Luan reconhece bom momento no Corinthians e segue acreditando em vaga na Sula: 'Tudo é possível'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians venceu o Sport Huancayo-PER, por 2 a 0, em Lima, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além dos três pontos, extremamente necessários, o time viu mais uma grande atuação de Luan, que marcou dois gols, sendo um deles um golaço, como já havia feito contra o São Paulo. A boa fase foi reconhecida pelo meia, que ainda crê na classificação.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021

Em entrevista coletiva após a vitória desta quinta-feira, o camisa 7 admitiu que passa por um de seus melhores momentos desde que chegou ao clube, mas ainda quer mais e prometeu que vai seguir trabalhando para isso.

- Acho que eu estou voltando a ter confiança em poder ajudar a minha equipe. Acho que sim, é um dos meus melhores momentos que estou vivendo no Corinthians, estou feliz com isso. Continuar trabalhando para que eu possa melhorar mais e mais - declarou o corintiano.Antes disso, na saída de campo, em entrevista para a Conmebol TV, Luan falou sobre a possibilidade de classificação no Grupo E da Copa Sul-Americana, que no momento está difícil para o Corinthians. Apesar disso, o meia pede que o time siga fazendo a sua parte na competição e elogiou a atuação diante do Sport Huancayo-PER, com a qual conquistou vitória essencial no torneio.

- A gente perdeu o jogo para o Peñarol, estamos atrás, mas no momento que estamos, temos que pensar na gente, fazer o nosso papel bem-feito, para lá na frente brigar pela classificação. Só a vitória interessava. A gente entrou com esse pensamento e conseguimos sair com os três pontos. Vamos acreditar que tudo é possível - disse o camisa 7 antes de completar:

- Um jogo muito importante para a gente, a gente sabia que teria que buscar a vitória em todo momento. Fizemos um grande jogo, erramos algumas coisas, mas a gente também tem que melhorar algumas coisas - concluiu.