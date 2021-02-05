Luan prevê confronto difícil contra ‘gigante’ Tigres, mas manda recado: ‘Somos Palmeiras’

Crédito: César Greco/Palmeiras

Um dos pilares da defesa durante a temporada, Luan tem grandes expectativas para o Palmeiras no Mundial de Clubes, disputado no Catar.

Após o Tigres vencer o Ulsan, em partida válida pelas quartas de final, o zagueiro concedeu entrevista à TV oficial do Verdão e mandou um recado aos companheiros antes do duelo contra os mexicanos.

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– Conseguimos ver o primeiro tempo da partida e temos certeza que o professor Abel, a partir de agora, vai traçar a estratégia para que possamos fazer um grande jogo. Sabemos que o Tigres é uma equipe gigante do México, mas nós somos Palmeiras. Temos que entrar para vencer todos os jogos e vamos nos preparar para isso – disse o camisa 13.Campeão Olímpico em 2016, Luan entrou para a história do Palmeiras no último sábado, ao conquistar a Copa Libertadores. Foi o seu terceiro título com o camisa do clube, pelo qual o atleta de 27 anos já defendeu por 41 vezes na atual temporada.

– Estamos vivendo um sonho. Antes da final contra o Santos, recebi uma mensagem do meu irmão com uma retrospectiva da carreira. Fiquei bem emocionado e vi que, todos os sonhos que tinha de garoto, tão distantes, estou conseguindo realizar. Tem muito mais ainda e vamos trabalhar com a equipe para ter grandes resultados – finalizou o zagueiro.