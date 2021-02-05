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Luan prevê confronto difícil contra ‘gigante’ Tigres, mas manda recado: ‘Somos Palmeiras’

Zagueiro reconhece força da equipe mexicana, mas espera que o Verdão faça valer sua tradição na semifinal do Mundial de Clubes
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LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 08:50

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 08:50

Crédito: César Greco/Palmeiras
Um dos pilares da defesa durante a temporada, Luan tem grandes expectativas para o Palmeiras no Mundial de Clubes, disputado no Catar.
Após o Tigres vencer o Ulsan, em partida válida pelas quartas de final, o zagueiro concedeu entrevista à TV oficial do Verdão e mandou um recado aos companheiros antes do duelo contra os mexicanos.
>> Concentração de luxo: Veja imagens do hotel do Palmeiras no Qatar>> Confira classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação
– Conseguimos ver o primeiro tempo da partida e temos certeza que o professor Abel, a partir de agora, vai traçar a estratégia para que possamos fazer um grande jogo. Sabemos que o Tigres é uma equipe gigante do México, mas nós somos Palmeiras. Temos que entrar para vencer todos os jogos e vamos nos preparar para isso – disse o camisa 13.Campeão Olímpico em 2016, Luan entrou para a história do Palmeiras no último sábado, ao conquistar a Copa Libertadores. Foi o seu terceiro título com o camisa do clube, pelo qual o atleta de 27 anos já defendeu por 41 vezes na atual temporada.
– Estamos vivendo um sonho. Antes da final contra o Santos, recebi uma mensagem do meu irmão com uma retrospectiva da carreira. Fiquei bem emocionado e vi que, todos os sonhos que tinha de garoto, tão distantes, estou conseguindo realizar. Tem muito mais ainda e vamos trabalhar com a equipe para ter grandes resultados – finalizou o zagueiro.
Com Luan provavelmente entre os titulares, o Palmeiras encara o Tigres, do México, neste domingo (7), às 15 horas (de Brasília), em Doha, no Catar, em jogo que vale a vaga na grande final do Mundial de Clubes.

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