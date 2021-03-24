Luan Peres rasga elogios a Kaiky: "Ele vai crescer muito e será gigante"

Luan Peres chegou ao Santos no meio de 2019 como um jogador pouco conhecido dos torcedores. Menos de dois anos depois, é titular absoluto da equipe.Referência hoje no sistema defensivo do Peixe, o defensor brincou sobre os companheiros chatos que teve durante a carreira e diz querer ajudar na evolução dos jovens zagueiros santistas.“Eu sou um cara bem de boa. Quando estava começando a carreira acabei pegando muito companheiro chato, que quer mostrar ser superior e vem dar bronca, etc. Hoje eu estou nessa posição de mais experiente, mas sou bem tranquilo".Com apenas 26 anos, Luan Peres é atualmente o zagueiro titular mais velho do Santos, afinal, seu companheiro Kaiky tem apenas 17 e foi promovido aos profissionais há menos de um mês. Experiente, o camisa 14 rasgou elogios ao Menino da Vila e revelou algumas dicas que vem dando para o jogador."Teve jogo que vi que ele fez uma coisa que não precisava ter feito, então chamei de canto e dei um toque na boa. Ele concordou bastante e assim vamos seguindo. Acho super importante passar o conselho sem precisar colocar o cara para baixo, sem desanimá-lo. O Kaiky é um baita jogador e tem uma carreira muito promissora. Ainda está aprendendo e o Ariel vai ser fundamental para o amadurecimento dele. Ele vai crescer muito e será gigante”, concluiu Luan.