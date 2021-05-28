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Luan Peres elogia reforços e acredita na volta por cima do Santos

Zagueiro acredita que o Peixe pode vencer um título na temporada 2021...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 20:58

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 20:58
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos finalizou na tarde desta sexta-feira, no CT do Vitória, em Salvador, a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, neste sábado. As principais novidades do Peixe para o início do Brasileiro são os reforços do atacante Marcos Guilherme e do lateral Moraes.A dupla foi anunciada oficialmente na última quinta (27) e já se juntou ao elenco em Salvador. O zagueiro Luan Peres aprovou a chegada dos novos companheiros de equipe.“Temos uma equipe muito jovem e todo reforço é sempre bem-vindo, ainda mais quando são jogadores de alto nível como eles. O Moraes fez um grande Paulistão, e o Marcos Guilherme já tem uma história no São Paulo, Inter, Athletico, etc. Os dois já foram muito bem recebidos pela equipe neste primeiro treino e eles têm tudo para nos ajudar no ano”, afirmou o zagueiro.Além de Marcos Guilherme e Moraes, o Santos contará com os retornos de Alison e Jean Mota, que cumpriram suspensão automática na Copa Libertadores na partida da última quarta-feira contra o Barcelona, no Equador. O atacante Marinho, recuperado de lesão, também deve reaparecer no time.
O Peixe vem de duas eliminações precoces na temporada, contando o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores da América. No meio da semana, a equipe foi derrotada pelo Barcelona-EQU, em Guayaquil, jogo que marcou a despedida na competição. Agora, o clube disputará a Sul-Americana.
“Todos nós sabíamos que a Libertadores seria um pouco complicada, pois perdemos alguns dos principais atletas neste início de ano e ainda estamos num começo de trabalho com o Diniz. Infelizmente não conseguimos nosso objetivo na competição, mas temos que levantar a cabeça, pois o Brasileiro já começa amanhã. Ainda tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Temos três torneios de peso para disputar, onde vamos atrás dessa volta por cima e buscar um título. Estamos trabalhando bastante, hoje mesmo saímos do treino já era de noite. As ideias do professor estão sendo assimiladas, então sei que temos tudo para encaixar e fazer um bom trabalho”, concluiu Luan Peres.
O provável time que Fernando Diniz mandará a campo contra o Bahia tem a seguinte formação: João Paulo; Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Ângelo, Kaio Jorge e Lucas Braga.

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