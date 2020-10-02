Luan Peres é a novidade do Santos em treino; veja provável time

Um dia após vencer o Olimpia no Paraguai, pela Copa Libertadores, o Santos voltou aos treinamentos em Goiânia, no CT do Atlético-GO. Apenas os reservas foram a campo, enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo no hotel.Uma das novidades na equipe titular do Santos deve ser o zagueiro Luan Peres, que se juntos aos companheiros nesta sexta-feira após cumprir suspensão na competição continental. Por outro lado, Lucas Veríssimo deve ser desfalque por conta de um edema na panturrilha esquerda.