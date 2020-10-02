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futebol

Luan Peres é a novidade do Santos em treino; veja provável time

Zagueiro volta de suspensão e viajou até Goiânia para se juntar aos companheiros. Veríssimo deve desfalcar a equipe e uruguaio Carlos Sánchez é desfalque certo...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 20:46

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 20:46

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Um dia após vencer o Olimpia no Paraguai, pela Copa Libertadores, o Santos voltou aos treinamentos em Goiânia, no CT do Atlético-GO. Apenas os reservas foram a campo, enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo no hotel.Uma das novidades na equipe titular do Santos deve ser o zagueiro Luan Peres, que se juntos aos companheiros nesta sexta-feira após cumprir suspensão na competição continental. Por outro lado, Lucas Veríssimo deve ser desfalque por conta de um edema na panturrilha esquerda.
Outro desfalque certo é o meia Carlos Sánchez, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e não tem prazo para voltar ao time. Cuca ainda não esboçou a escalação para enfrentar o Goiás, no domingo, às 18h15, em Goiânia. Uma provável escalação tem João Paulo; Pará, Alex, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jean Mota (Alison) e Arthur Gomes (Lucas Lourenço); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.
Neste sábado, o Santos encerra a preparação para a partida do Campeonato Brasileiro, competição em que está na nona colocação.

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