Luan Peres desabafa: "Ninguém imaginou que estaríamos aqui"

Nem mesmo a derrota na final da Copa Libertadores da América diante do Palmeiras foi capaz de tirar de Luan Peres todo o orgulho da campanha feita pela Santos na competição. O defensor lembrou do time descreditado e diz estar orgulhoso de onde conseguiram chegar.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Estamos muito orgulhosos. Queríamos ser campeões, mas só um vence. Estamos orgulhosos pela campanha, ganhando da LDU na altitude, Grêmio, Boca. Muito feliz mesmo com a segunda colocação. Queríamos a primeira, mas é cabeça em pé. Ninguém imaginou que estaríamos aqui, mas o Santos é grande e precisa ser respeitado - afirmou o zagueiro.O defensor afirmou explicou o baixo nível técnico da final, considerou o Santos no mesmo nível do Palmeiras e lamentou a decisão nos detalhes.- Final se ganha, não se joga. Jogo truncado. Faltou atenção até o fim, mais finalizações. Não jogamos pior que o Palmeiras, no mínimo igual. Os dois tinham 50%. Infelizmente a bola deles entrou e a gente não. Um detalhe definiu a partida - concluiu o zagueiro.