AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Luan Peres desabafa: "Ninguém imaginou que estaríamos aqui"

Zagueiro destacou a campanha do Santos na Copa Libertadores...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 10:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2021 às 10:42
Crédito: Divulgação/Santos
Nem mesmo a derrota na final da Copa Libertadores da América diante do Palmeiras foi capaz de tirar de Luan Peres todo o orgulho da campanha feita pela Santos na competição. O defensor lembrou do time descreditado e diz estar orgulhoso de onde conseguiram chegar.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Estamos muito orgulhosos. Queríamos ser campeões, mas só um vence. Estamos orgulhosos pela campanha, ganhando da LDU na altitude, Grêmio, Boca. Muito feliz mesmo com a segunda colocação. Queríamos a primeira, mas é cabeça em pé. Ninguém imaginou que estaríamos aqui, mas o Santos é grande e precisa ser respeitado - afirmou o zagueiro.O defensor afirmou explicou o baixo nível técnico da final, considerou o Santos no mesmo nível do Palmeiras e lamentou a decisão nos detalhes.- Final se ganha, não se joga. Jogo truncado. Faltou atenção até o fim, mais finalizações. Não jogamos pior que o Palmeiras, no mínimo igual. Os dois tinham 50%. Infelizmente a bola deles entrou e a gente não. Um detalhe definiu a partida - concluiu o zagueiro.
Luan Peres e o Santos voltam suas forças agora para a disputa do Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, o Peixe vai até Porto Alegre, enfrentar o Grêmio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renomado consultor de gestão, Oscar Motomura morre aos 82 anos
Imagem de destaque
Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari
Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados