Luan Peres chega à França para assinar com o Olympique

O zagueiro Luan Peres está cada vez mais próximo de ser anunciado pelo Olympique de Marseille, da França, equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli. O jogador chegou ao País nesta segunda-feira para realizar exames médicos e, se tudo acontecer como planejado, assinar.O acordo oficial deve ser anunciado até quarta-feira, quando o acordo entre o Santos e a Doyen deverá ser assinado. O Peixe devia 15 milhões de Euros para a Doyen, sendo 5 milhões pela última parcela do acordo sobre a dívida de gestões passadas e 10 milhões pelo não pagamento da parcela na data, em setembro de 2019.A gestão liderada por Andres Rueda trabalhou para que os valores da venda do zagueiro não ficassem bloqueados pela Justiça. O acordo insiste em diminuir o valor pela metade e fazer o pagamento de forma parcelada até o final do mandato do presidente, em dezembro de 2023.