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Luan Freitas volta após quatro meses, é o capitão do Fluminense e celebra: 'Muito feliz'

Jogador sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo na estreia do Estadual e teve que ser submetido a uma cirurgia...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jul 2021 às 16:20
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Uma temporada que tinha tudo para ser promissora começou de forma negativa para o zagueiro Luan Freitas. Titular na estreia do Campeonato Carioca, contra o Resende, em março, o jovem de 20 anos sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e teve que ser submetido a uma cirurgia. Desde então, passou os últimos quatro meses em recuperação e voltou aos gramados nesta quinta-feira, na vitória tricolor por 1 a 0 sobre o Corinthians pelo Brasileirão de Aspirantes.
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- Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela minha volta. Depois, ao departamento médico do Fluminense, que me ajudou a ter uma recuperação muito boa. E também devo agradecer aos meus companheiros, que se dedicaram muito nesse jogo em que graças a Deus conseguimos conquistar uma importante vitória. Estou muito feliz - afirmou, ao site oficial do clube.
Mesmo com idade para atuar pelo Sub-20, Luan foi incorporado ao time de aspirantes na última temporada. Ele chegou a treinar com os profissionais e era uma das alternativas da zaga. Atualmente o elenco principal conta com Nino, Luccas Claro, Matheus Ferraz e os recém-chegados David Braz e Manoel.
Veja a tabela do Brasileirão Luan Freitas tem contrato com o Fluminense até novembro de 2022 e multa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões na cotação atual).
- Pude ser escolhido pelo professor Ailton como capitão da equipe para esta partida. Mas todo mundo tem um papel muito importante nessa equipe. Eu sou mais um para somar e ajudar o Fluminense em busca das vitórias - concluiu.

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