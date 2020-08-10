Luan é alvo de protesto da torcida na reapresentação do Corinthians

A semana do Corinthians começou turbulenta. Na manhã desta segunda-feira, alguns torcedores protestaram na porta do CT Joaquim Grava na reapresentação do elenco após a derrota nos pênaltis para o Palmeiras, sábado, na final do Campeonato Paulista. O meia-atacante Luan foi o principal alvo das críticas.

Os torcedores levaram uma faixa chamando Luan de 'pipoqueiro' e pedindo mais entrega da equipe dentro campo. O protesto ainda teve alguns fogos de artifício, mas não há qualquer relato de vandalismo. O vídeo da ação feita pelos protestantes pode ser visto abaixo. Contratado do Grêmio no início desta temporada, o camisa 7 do Timão não cobrou nenhuma penalidade na decisão do estadual. O jogador estava com dores no tornozelo e terminou a partida no tempo normal com o joelho sangrando. Com os erros de Michel Macedo e Victor Cantillo, o Palmeiras faturou o Paulistão no Allianz Parque e impediu a conquista do quarto título seguido do Corinthians.