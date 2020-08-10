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futebol

Luan é alvo de protesto da torcida na reapresentação do Corinthians

Meia-atacante foi chamado de 'pipoqueiro' em protesto realizado na manhã desta segunda-feira na porta do CT Joaquim Grava. Jogador não bateu pênalti na final contra o Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 11:58

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 11:58

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
A semana do Corinthians começou turbulenta. Na manhã desta segunda-feira, alguns torcedores protestaram na porta do CT Joaquim Grava na reapresentação do elenco após a derrota nos pênaltis para o Palmeiras, sábado, na final do Campeonato Paulista. O meia-atacante Luan foi o principal alvo das críticas.
Os torcedores levaram uma faixa chamando Luan de 'pipoqueiro' e pedindo mais entrega da equipe dentro campo. O protesto ainda teve alguns fogos de artifício, mas não há qualquer relato de vandalismo. O vídeo da ação feita pelos protestantes pode ser visto abaixo. Contratado do Grêmio no início desta temporada, o camisa 7 do Timão não cobrou nenhuma penalidade na decisão do estadual. O jogador estava com dores no tornozelo e terminou a partida no tempo normal com o joelho sangrando. Com os erros de Michel Macedo e Victor Cantillo, o Palmeiras faturou o Paulistão no Allianz Parque e impediu a conquista do quarto título seguido do Corinthians.
O meia-atacante já vinha sendo criticado antes da derrota no Dérbi do último fim de semana por conta de suas atuações, consideradas abaixo do esperado. Pressionado, o Corinthians volta a campo na próxima quarta, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, para sua estreia no Campeonato Brasileiro.

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