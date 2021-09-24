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futebol

Luan comenta atuação do Palmeiras na Libertadores e expectativa para o Dérbi: ‘Jogos que gostamos de jogar’

Zagueiro enalteceu o retrospecto recente do Palmeiras diante do rival
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Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 10:00
Crédito: Cesar Greco
Após empatar em casa contra o Atlético-MG, o atual campeão da Libertadores direciona o foco para o Brasileirão para se manter na briga pela liderança antes do jogo decisivo contra os mineiros. O adversário é o Corinthians, no sábado (25).
Elogiado pelos torcedores por uma atuação segura na última terça-feira, o zagueiro Luan deu a sua perspectiva sobre a partida de ida da semifinal da Libertadores, valorizando o jogo defensivo executado dentro do Allianz Parque, porém, destacando as possíveis evoluções do time para a volta.– Um bom resultado. Sabemos que podemos melhorar e onde temos de melhorar. Foi um jogo de semifinal, nervos à flor da pele, mas acho que com a bola temos de melhorar e criar mais oportunidades e sermos sólidos defensivamente como fomos.
– Terminar sem levar gol, pra mim, é como fazer um gol. Satisfação grande. Vimos vídeos com o Abel, Martinho, nosso professor de defesa. Vimos o que precisávamos melhorar e é assim que se aprende. Ajuda muito e continuaremos fazendo – destacou o jogador.Antes da viagem a Belo Horizonte para buscar a classificação para a final continental, o Verdão enfrenta o maior rival fora de casa.
– Jogos que gostamos de jogar. É na casa do adversário e vamos nos preparar muito para que possamos fazer um grande jogo e conquistar três pontos. Vamos pra cima. Estamos com uma sequência boa contra o nosso adversário e vamos tentar manter isso na casa deles.
A equipe de Abel Ferreira enfrenta o Corinthians neste sábado (25), às 19h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

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