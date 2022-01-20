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Longe de casa: mais promessas estão deixando o Vasco. E por opção própria

Lucão, Bruno Gomes e Caio Eduardo são os três jogadores que fazem o momento atual de saírem do Cruz-Maltino. É a segunda leva de saídas em menos de um mês...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 07:30

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 07:30

Os anos e anos de cenário negativo no campo e fora dele. A segunda temporada seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Os fatores são alguns e se avolumam. E uma das consequências é a nova leva de jogadores jovens que estão deixando o Vasco. E de diferentes maneiras.Há duas semanas, eram jogadores de 22 anos que tinham definidas suas respectivas não continuidades em São Januário, também por contextos diversos. Agora, promessas de 20 anos ou menos estão optando por não jogar mais pelo Cruz-Maltino: Lucão, Bruno Gomes e Caio Eduardo.
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O goleiro campeão olímpico foi para o Red Bull Bragantino sem gerar lucro para o clube que lhe formou. Em troca, o Vasco ficou com uma porcentagem significativa da próxima transferência e abateu dívidas com o atleta.
Já Bruno Gomes está treinando em horário alternativo ao do elenco principal. Apesar de fazer parte dos planos iniciais da comissão técnica, o volante deseja ser negociado.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O caso de Caio Eduardo é ainda mais emblemático. Há mais de um ano o clube de São Januário tenta renovar com ele, mas sem sucesso. O meia de 18 anos está nos últimos meses de contrato e, ao que tudo indica, deixará o clube de graça. Em comum aos três citados a opção por deixar o Vasco.
- A maioria dos que estavam ficaram e aqui vão continuar. Óbvio que quem não quer jogar nós temos que entender e procurar uma solução boa para o clube também - comentou Carlos Brazil, na última terça-feira.
Crédito: Lucão,BrunoGomeseCaioEduardo(Fotos:RafaelRibeiro/Vasco;RafaelRibeiro/Vasco;Divulgação/Vasco

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